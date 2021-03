Lisicki: Wróblewski to bardzo dobra kandydatura

O tym, że Bartłomiej Wróblewski będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich spekulowano od jakiegoś czasu. Sam zainteresowany nie potwierdzał, ani nie zaprzeczał, że będzie ubiegał się o to stanowisko.

Tymczasem w poniedziałek okazało się, że doniesienia na temat Wróblewskiego okazały się prawdziwe. – Zdecydowałem się na kandydowanie na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to ważna funkcja, duża odpowiedzialność. Jestem do tej funkcji przygotowany z wykształcenia i pracy zawodowej – mówił Wróblewski podczas konferencji prasowej w Sejmie, na której wystąpił razem z rzeczniczką PiS Anitą Czerwińską.

Wróblewski to dobra kandydatura

Paweł Lisicki w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 oceniał kandydaturę Wróblewskiego. Jego zdaniem poparcie przez niego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. dopuszczalności aborcji to akt odwagi, który każe sądzić, że jako RPO Wróblewski będzie stać na straży ustawy zasadniczej.

– Bartłomiej Wróblewski to bardzo dobra kandydatura, inicjatywa ws. aborcji, pod którą się podpisał, była nie tylko słuszna, ale wymagająca ogromnej odwagi – powiedział redaktor naczelny "Do Rzeczy".

– Ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji nie było niczym innym, jak tylko uściśleniem wcześniejszego orzeczenia TK, które to jest wprost oparte na zapisach polskiej konstytucji. Ci, którzy próbują je podważyć, twierdzą, że zwolennicy usunięcia przesłanki eugenicznej są fundamentalistami czy radykałami, nie rozumieją prawa, które w Polsce obowiązuje, ani zasad konstytucji, której bronią. Przeciwnicy kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego powołują się na inicjatywę ustawodawczą, która to wprost wynika z przepisów polskiej konstytucji – kontynuował Lisicki.

Bodnar zideologizował RPO

Publicysta wskazywał, że dotychczasowy Rzecznik Praw Obywatelskich w znacznym stopniu uczynił ze sprawowanej funkcji instytucję wspierającą lewicowe ideologie, a nie dbającą o przestrzeganie prawa.

– Adam Bodnar zrobił z urzędu RPO instrument na rzecz walki o tzw. mniejszości seksualne czy wprowadzenie w Polsce rewolucji obyczajowej, to człowiek, który porzucił kompletnie myślenie w kategoriach interesu obywatelskiego i praw podstawowych, wynikających z polskiego prawa, próbuje wprowadzić w Polsce rozwiązania przejęte wprost z interpretacji unijnej praw podstawowych – ocenił Lisicki.

Jego zdaniem Bartłomiej Wróblewski mógłby jako RPO dokonać zmiany jakościowej w sposobie sprawowania tej funkcji,

– Tym bardziej potrzebny jest w jego miejsce ktoś, kto przywróci podstawowe normy i zasady prawa, wynikające z polskiego ładu konstytucyjnego, a nie ideologicznych nowinek, które próbuje się importować i wprowadzać na siłę – powiedział publicysta.

Kto zostanie RPO?

Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek 19 marca będzie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory próbowano wybrać go kilkukrotnie. Dwukrotna kandydatka KO, Lewicy i Polski 2050 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała niedawno, że nie będzie kolejny raz ubiegać się o to stanowisko.

Kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara upłynęła na początku września ubiegłego roku.

