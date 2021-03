Co z kandydatem Zjednoczonej Prawicy na RPO? Wróblewski: Nie komentuję

Kilka dni temu w mediach pojawiły się pierwsze doniesienia, że kolejnym kandydatem Zjednoczonej Prawicy na Rzecznika Praw Obywatelskich będzie Bartłomiej Wróblewski. Polityk jest uważany za konserwatystę. Z wykształcenia jest prawnikiem. Posiada również stopień doktora nauk prawnych. Obecna kadencja jest jego drugą jako posła.

"Nie komentuję"

Wróblewski odpowiadał w piątek na pytania na antenie Polskiego Radia 24. Poseł nie chciał odnieść się do spekulacji, czy zostanie kandydatem ZP na urząd Rzecznika.

– Nie komentuję doniesień w sprawie mojej kandydatury na RPO – stwierdził. Polityk odniósł się także do różnicy zdań wewnątrz koalicji rządzącej. Podkreślił, że współpraca między PiS a partiami Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina jest gwarancją zwycięstwa w wyborach.

– Mam nadzieję, że Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona. Dzięki temu od 2015 wygrywamy wybory. Dobrze, że prowadzone są rozmowy ze środowiskami, które myślą w kategoriach interesu Polski, w tym z Kukiz15 – powiedział Wróblewski.

III fala pandemii uderza w Polskę

Polityk był również pytany o sytuację epidemiczną w Polsce. Niedawno minister zdrowia ujawnił, jaki jest główny powód rosnącej liczby zakażeń w Polsce.

– Tempo narastania trzeciej fali w znacznym stopniu zależy od nas. Jako państwo musimy balansować pomiędzy wyzwaniem epidemiologicznym i gospodarką. Życie i zdrowie obywateli jest najważniejsze. Apeluję o odpowiedzialność – powiedział poseł.

Kto zostanie RPO?

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, partie opozycyjne wybrały już swoich kandydatów na Rzecznika Praw obywatelskich. Z kolei Zjednoczona Prawica ma przedstawić swoją kandydaturę do końca tego tygodnia.

Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek 19 marca będzie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory próbowano wybrać go kilkukrotnie. Na razie nie ma pewności, kogo zgłoszą pozostałe środowiska polityczne w Sejmie. Dwukrotna kandydatka KO, Lewicy i Polski 2050 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała niedawno, że nie będzie kolejny raz ubiegać się o to stanowisko.

Kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara upłynęła na początku września ubiegłego roku.

