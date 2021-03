Schetyna atakuje Obajtka. "Patologia państwa pisowskiego"

W środę podano nieoficjalną informację o tym, że minister zdrowia podczas zaplanowanej na ten dzień konferencji prasowej ogłosi ponowne wprowadzenie ogólnokrajowego lockdownu. Doniesienia mediów potwierdziły się. Polskę czeka zamknięcie gospodarki, które potrwa 3 tygodnie.

Wprowadzenie całkowitego lockdownu jest związane z pogarszającą się sytuacją koronawirusową w Polsce i trzecią falą pandemii.

Schetyna: Rząd nie kontroluje sytuacji

Grzegorz Schetyna podczas rozmowy w Radiu Zet krytykował rząd za walkę z pandemią koronawirusa.

– Chyba nie ma wyboru tutaj, bo liczba zakażeń wzrastająca pokazuje, że rząd nie kontroluje sytuacji w Polsce. Jest pytanie jak na to odpowiadać. Czy pełnym lockdownem, to jest oczywiście wariant drastyczny i ostateczny – stwierdził były przewodniczący PO.

– Uważam, że w złym tempie, słabym tempie ciągle szczepimy. Nie mamy polityki szczepienia, mamy ciągle braki w dostarczaniu szczepionek – dodał. Prowadząca zwróciła Schetynie uwagę, że brak szczepionek nie jest winą rządu, lecz błędów Unii Europejskiej w kontraktowaniu preparatów. Schetyna obstawał jednak przy swoim.

– Oczywiście, że jest. Zawsze można mówić, że to nie jest wina rządu – stwierdził.

– Najłatwiej rezygnować, gorzej dostarczać i gwarantować pełną obsadę, jeśli chodzi o szczepienia. Mówiliśmy wcześniej: testy, testy, testy a teraz mówimy: szczepienia, szczepienia, szczepienia – ocenił Schetyna.

Sprawa Obajtka

Polityk odniósł się także do ataków części mediów i polityków opozycji na szefa PKN Orlen Daniela Obajtka.

– Tutaj to jest element jednak wojny wewnętrznej i takiej niestabilnej obrony, niestabilnej sytuacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Kaczyński boi się, że ta wojna wewnętrzna może rozsadzić od środka Zjednoczoną Prawicę, dlatego robi dobrą minę do złej gry, ale ta sytuacja jest nie do ukrycia. Ona będzie ciążyć PiS i zapłacą za to polityczną cenę, bo skala tego co robił Obajtek i jego współpracownicy, jest niewiarygodna – powiedział Scchetyna.

Pod koniec lutego "Gazeta Wyborcza" w artykule "Taśmy Obajtka" zarzuciła prezesowi PKN Orlen łamanie przepisów. Prezes państwowego koncernu miał jakoby łączyć funkcje samorządowe z kierowaniem przedsiębiorstwem, co jest niezgodne z prawem. Obajtek zdementował te rewelacje w specjalnym oświadczeniu. W kolejnych tygodniach pojawiły się nowe zarzuty pod adresem prezesa paliwowego koncernu.

Tym razem politycy opozycji oraz część mediów zarzucili mu wejście w posiadanie nieruchomości w sposób niezgodny z prawem. Chodzi m.in. o 187-metrowy apartament na luksusowym osiedlu w Warszawie.

– Mam nadzieję, że sprawa Obajtka będzie symbolem patologii państwa pisowskiego. Obajtek od początku swojej aktywności będzie obrazem tej władzy i jej kadencji – ocenił.

