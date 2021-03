Obajtek odpowiada: Uderzyliśmy w miliardowe interesy

W rozmowie z Polskim Radiem 24 Daniel Obajtek odniósł się do ostatnich publikacji "Gazety Wyborczej", która napisała m.in., że w czasach sprawowania funkcji wójta Pcimia Obajtek nielegalnie "kierował z tylnego siedzenia" prywatną firmą, a także, że kupił mieszkanie w Warszawie po zaniżonej cenie.

Obajtek: To jest jedna wielka nagonka

Prezes PKN Orlen powiedział we wtorek, że wszystkie jego oświadczenia majątkowe były jawne do 2015 roku. – Zostałem sprawdzony przez CBA i prokuraturę. Kontrola zaczęła się w 2011 roku, skończyła się w 2013 roku. Prokuratura umorzyła postępowanie i zostałem sprawdzony z całego swojego życia zawodowego do 2013 roku, wszystkie konta, wszystkie przelewy, akty notarialne – przekonywał.

Jak stwierdził, atak na niego "to jest jedna wielka nagonka, jedna wielka hucpa, to jest polowanie na człowieka, zaszczucie człowieka i nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek prawdą".

Przejęcie Lotosu i Polska Press

Pytany, komu przeszkadza fuzja Lotosu i Orlen oraz zakup Polska Press, Obajtek odparł, że "to jest budowanie potężnego koncernu energetycznego, który będzie dywersyfikował dostawy ropy, który będzie rezygnował z pewnego kanału pośredników". – To jest uderzenie w bardzo duże interesy, to są interesy miliardowe – ocenił.

– Od samego początku, odkąd jestem w Orlenie, a jestem już przeszło trzy lata, buduję koncern z pewnymi sukcesami. Zyski ten koncern ma w ciągu pięciu lat około 26 mld zł. Przypomnę, że w ciągu pięciu lat Platformy zysk był 1,7 mld zł. Przerywa się pewne interesy, przerywa się grupy wpływów – tłumaczył Obajtek.

