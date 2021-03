Pierwsi pacjenci przyjęci do szpitala tymczasowego w Radomiu

Szpital tymczasowy powstał w nowo wybudowanym Centrum Rehabilitacji RSS przy ul. Narutowicza. "Na ten moment szpital jest w pełni wyposażony i przygotowany do przyjęcia 80 pacjentów" – oświadczył Andrzej Cieślik na sobotniej konferencji prasowej. "Czas i dynamika zakażeń pokaże, w jakim tempie będziemy uruchamiać kolejne moduły szpitala" – dodał.

Wciąż brakuje łóżek

Problemem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i szpitala tymczasowego pozostaje nadal niewystarczająca liczba łóżek z podłączeniem do respiratorów. "W tym momencie wszystkie łóżka respiratorowe są zajęte" – przyznał koordynator szpitala tymczasowego dr Wojciech Dworzański.

Lekarz poinformował, że udało się znaleźć personel do szpitala tymczasowego. "Grafik dyżurowy do końca marca jest gotowy. Mamy obsadę lekarską, pielęgniarką, salowe i ekipę sprzątającą. Grafik na kwiecień jest w trakcie tworzenia" – powiedział dr Dworzański. Dodał, że szpital zawarł różnego rodzaju umowy z lekarzami zarówno z Radomia, jak i z kilkunastoma medykami m.in. z woj. lubelskiego i podkarpackiego.

W sobotę przed południem w szpitalu tymczasowym przy ul. Narutowicza przebywało sześciu pacjentów.

"Dwie następne osoby zostaną przewiezione jeszcze dzisiaj ze szpitala na Józefowie (drugi szpital specjalistyczny w Radomiu – PAP)" – poinformował dr Dworzański.

Według lekarza jeszcze w sobotę do szpitala tymczasowego zaczną być przenoszeni niektórzy pacjenci z covidowych oddziałów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, gdzie wszystkie miejsca są już zajęte. W sumie przebywa tam blisko 140 pacjentów.

"Do szpitala tymczasowego zostaną przeniesione osoby leczone z powodu COVID-19, ale wymagające tylko tlenoterapii, po to, by zwolnić miejsca dla pacjentów ciężej chorych" – zapowiedział dr Dworzański.

Pełnomocnik RSS wyjaśnił, że jest to konieczne ze względu na to, że szpital tymczasowy obecnie nie ma oddziału intensywnej terapii dla osób chorych na COVID-19. Powstaje on dopiero w budynku głównym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. "Pomieszczenia są w trakcie modernizacji. Totalizator Sportowy, który odpowiada za ich remont, zobowiązał się do oddania nam 20 łóżek intensywnej terapii do 20 kwietnia" – powiedział Cieślik.

Dr Dworzański przyznał, że w porównaniu z pierwszą falą pandemii, kiedy do szpitala covidowego trafiali głównie pacjenci w podeszłym wieku, teraz przeważają ludzie młodsi, w wieku 40-60. Według lekarza wielu pacjentów początkowo myśli, że samemu poradzi sobie z chorobą, i zgłasza się do szpitala dopiero w ciężkim stanie, często w dziewiątej lub dziesiątej dobie.

"Gros pacjentów boi się przyjść do szpitala wtedy, kiedy najbardziej możemy im pomóc, czyli na wczesnym etapie choroby, kiedy leczenie osoczem i remdesivirem daje największe korzyści" – podkreślił lekarz.

Dodał, że nadal potrzebne jest osocze krwi, którego oddawanie zaapelowała ostatnio do ozdrowieńców Regionalna Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.

"Wierzę w ten preparat. Widziałem skutki podawania osocza. Wydaje mi się, że są rewelacyjne – zwłaszcza w pierwszym etapie choroby, w ciągu 4-5 dni od pojawienia się pierwszych objawów" – zaznaczył dr Dworzański.

Spór o szpital tymczasowy

Szpital tymczasowy powstał w nowo wybudowanym Centrum Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Jego lokalizację wskazano na początku listopada ub. roku. Pod koniec listopada wojewoda mazowiecki zapowiadał, że placówka ruszy 12 grudnia. Termin otwarcia szpitala był jednak przesuwany kilkakrotnie. Jeszcze w styczniu uzgadniane były dalsze szczegóły umowy między Totalizatorem Sportowym wskazanym przez premiera jako podmiot odpowiedzialny za tworzenia szpitala tymczasowego a dyrekcją patronackiego szpitala. Negocjacje były trudne, bo obydwie strony starały się zadbać o swoje interesy. Umowę sfinalizowano na początku lutego i datę otwarcia wyznaczono na 12 marca.

W ub. tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski, korzystając z zapisów tzw. ustawy covidowej, zawiesił dotychczasowego dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marka Pacynę w związku z przedłużającymi się przygotowaniami szpitala tymczasowego. Jako powód minister wskazał m.in. złą współpracę między dyrektorem szpitala i wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem oraz z Totalizatorem Sportowym.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski stanął w obronie zawieszonego dyrektora szpitala i skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję ministra. Prezydent stwierdził, że nie zgadza się z decyzją szefa resortu zdrowia, ani z jej uzasadnieniem. Określił ją jako skandaliczną, bezzasadną i polityczną.