"Oswoiliśmy sobie covida". Niedzielski: Możliwe kolejne obostrzenia

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Od soboty zamknięte będą w całym kraju m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowe, kina, baseny, sauny, solaria – zapisano w rozporządzenia.

Szef resortu zdrowia, pytany w TVP Info, czy możliwy będzie "jeszcze głębszy lockdown, jeszcze większe przykręcenie śruby, bo tak będzie trzeba", odparł, że "niestety nie można wykluczyć takiej perspektywy".

Przypomniał, że wiosną ubiegłego roku "zdecydowanie mniejsze poziomy zachorowań wywoływały u nas reakcję wręcz lękową". –Mieliśmy poziom dyscypliny i obawy bardzo wysoki, i wtedy to przestrzeganie obostrzeń miało zupełnie inny poziom niż teraz – dodał.

"Oswoiliśmy sobie covida"

Według niego, "oswoiliśmy sobie covida". – To znaczy jesteśmy przyzwyczajeni do jego funkcjonowanie, i niestety – mimo, że te restrykcje, z którymi będziemy mieli do czynienia od soboty są już bardzo wysokie – to nie jestem przekonany, czy to wpłynie aż tak na zmianę naszych zachowań, że ograniczymy nasze kontakty międzyludzkie, że przede wszystkim też przejdziemy na zdalną pracę i będziemy zachowywali się tak, jakbyśmy mieli poczucie realnego zagrożenia – powiedział.

Niedzielski: Lockdown to nie jedyna metoda

Minister zdrowia był pytany w piątek w TVP Info, czy lockdown jest jedyną skuteczną metodą ograniczenia zakażań. Podkreślił, że jest to na pewno skuteczna, ale nie jedyna metoda walki z epidemią.

– Mamy jeszcze takie narzędzia jak stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, czyli DDM – dezynfekcja, dystans, maseczki. To są podstawowe narzędzia, które każdy może stosować. Mamy też szczepienia – powiedział. Jak dodał, lockdown jest jednym z narzędzi ograniczania liczby zakażeń "a sytuacja jest na tyle trudna, że wszystkie narzędzia, które mamy pod ręką musimy już w tej chwili stosować".

Pytany o podważanie przez część osób skuteczności lockdownu i powoływanie się przez nie na przykład Szwecji, Niedzielski zaznaczył, że aby obalić te argumenty, wystarczy przykład województwa warmińsko-mazurskiego, które jeszcze niedawno miało bardzo dynamiczny przyrost zachorowań.

– Wprowadziliśmy tam w pierwszej kolejności obostrzenia; one działają już dwa tygodnie i widać, że tempo wzrostu zakażeń w warmińsko-mazurskim zostało wygaszone – powiedział minister zdrowia.

"Szczepionka Johnson & Johnson jest skuteczna"

– Mamy informacje o 85 proc. skuteczności tej szczepionki już po dwóch tygodniach, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed ciężkim przebiegiem, a po 28 dniach ta szczepionka w 100 proc. zabezpiecza przed hospitalizacjami, czyli taki bardzo ciężkim przebiegiem, i oczywiście zgonem – powiedział w piątek wieczorem w TVP Info szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Dopuszczona w czwartek do użytku w Unii Europejskiej szczepionka na koronawirusa firmy Johnson & Johnson jest czwartą, która będzie wykorzystywana w krajach UE, po preparatach koncernów Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.

