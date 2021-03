Orban podał warunek zniesienia obostrzeń na Węgrzech

– Etapy znoszenia restrykcji trzeba powiązać z liczbą osób zaszczepionych.(…) Pierwszy krok na drodze do ponownego uruchamiania będziemy mogli zrobić dopiero wtedy, gdy zostanie zaszczepiona każda osoba powyżej 60. roku życia, która się zarejestrowała – oznajmił.

Dodał, że według szacunków rządu nastąpi to, jeśli liczba zaszczepionych osiągnie 2,5 mln. Obecnie liczba zaszczepionych co najmniej jedną dawką zbliża się do 1,5 mln.

Węgry kupują szczepionki z Rosji i Chin

Premier powiedział, że w najbliższych dwóch miesiącach Węgry otrzymają o 500 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca mniej, niż uzgodniono. Podkreślił jednak, że podejmowane są starania o zakup takiej liczby szczepionek z Rosji i Chin, by tempo szczepień nie spadło, i jest duża szansa, że to się uda.

Orban wskazał, że obostrzenia pozostaną w niezmienionej postaci co najmniej do końca przyszłego tygodnia. Powodem są rekordowo wysokie dane epidemiczne. W ciągu ostatniej doby zmarło 213 chorych na COVID-19 – najwięcej od początku pandemii. Po raz pierwszy liczba nowo wykrytych zakażeń przekroczyła 10 tys. i wyniosła 10 759. Więcej chorych niż kiedykolwiek wymaga też opieki szpitalnej i oddycha przy pomocy respiratora.

Specjalne przepisy na Wielkanoc

Według Orbana Wielkanoc będzie szczególnie trudnym okresem z punktu widzenia zapobiegania zakażeniom ze względu na spotkania rodzin i śmigus-dyngus. – Wielkanoc wymaga więc szczególnych przepisów – powiedział, dodając, że zostaną one ogłoszone w przyszłym tygodniu. Według niego ludność z trudem zniosłaby jednak dalsze obostrzenia.

Orban zapewnił też, że służba zdrowia wytrzyma obciążenie, jest jeszcze dużo wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19, jak również miejsc dla osób wymagających podłączenia do respiratora.

