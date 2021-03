Zakaz przemieszczania się? Prof. Horban: Jesteśmy bardzo bliscy tego

Jak podkreślił prof. Andrzej Horban w TVN24, "jesteśmy bardzo bliscy" wprowadzenia zakazu przemieszczania się po kraju przed świętami. – Ale to wynika z rozsądku. Zawsze wszyscy mówimy, że większość ludzi jest rozsądna, bo tych ludzi, którzy wykazują się brakiem rozsądku, żeby nie powiedzieć inaczej, jest stosunkowo niewiele – dodawał.

Głębszy lockdown?

Horban pytany, czy zaleca politykom wprowadzenie głębszego lockdownu stwierdził, że "jeszcze w tej chwili nie ma takiego dramatycznego wzywania polityków".

– Nie nie, myślę że jeszcze w tej chwili nie ma takiego dramatycznego wzywania polityków. To są już też ludzie, którzy znają się, mają analizy, jest cały zespół, a nawet kilka zespołów analizujących efekt wprowadzania takich czy innych posunięć – powiedział. – Raczej nakłaniamy ludzi do tego, żeby się uprzejmie stosowali do tych zaleceń – mówił dalej.

Kiedy będzie lepiej?

prof. Horban widzi nadzieję na poprawę sytuacji w perspektywie najbliższych miesięcy.

– Już niedługo będzie lepiej, mam nadzieję. Niedługo to znaczy myślę, że tak już maj, koniec maja, czerwiec, jeżeli te szczepienia zaczną być efektywne. Bo szczepienia są efektywne. Już w tej chwili prawie nie mamy pacjentów 80+, 90-letnich. Ci ludzie zostali zaszczepieni, są już bezpieczni poza tymi, którzy się nie zaszczepili. Ludzie, którzy są zaszczepieni, generalnie są bezpieczni – mówił w TVN24.

Kiedy szczepienia dla młodych?

Pytany o szczepienia młodszej części społeczeństwa, ocenił, że może to nastąpić dość szybko.

– Jeżeli nadal będzie tego typu sytuacja, że część osób, które jest na liście, będzie nie zgłaszała się do szczepień, też będzie wolała poczekać na inną szczepionkę z różnych powodów, no to ta grupa, która będzie zapraszana na szczepienia, będzie rozszerzana o coraz młodsze osoby. To też spowoduje, mam nadzieję, duży napływ chętnych na punkty szczepień – stwierdził doradca premiera.

