"Kiepski z ciebie aktor". Szokujące słowa Kołakowskiej: Piaseczny udaje chorobę

Zdaniem Violi Kołakowskiej ktoś zapłacił piosenkarzowi, aby ten opublikował nagranie ze szpitala.

"Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzej, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się posuną? Co za to dostałeś?" – pisze na swoim profilu w mediach społecznościowych Kołakowska.

Modelka i ukochana Tomasza Karolaka dała się poznać w ostatnich miesiącach jako "koronasceptyczka". Kołakowska nawoływała wielokrotnie do łamania obostrzeń i rzucała mocne oskarżenia pod adresem rządzących. W połowie grudnia "SE" donosił, że Karolak i Kołakowska nie noszą maseczek, spacerując po Warszawie. Aktor i celebrytka wiele razy wypowiadali się o pandemii w bardzo sceptycznym tonie, twierdząc, że obostrzenia są zupełnie niepotrzebne, a choroba jest sztucznie wyolbrzymiana przez media i polityków.

Nagranie ze szpitala

Piosenkarz Andrzej Piaseczny trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem. W opublikowanym wideo ostrzega przed lekceważeniem niebezpieczeństwa. Nagranie pojawiło się na instagramowym profilu muzyka. Andrzej Piaseczny przyznał w nim, że spodziewał się lekkiego przebiegu choroby. Stan jego zdrowia pogorszył się jednak na tyle, że piosenkarz musiał poddać się hospitalizacji.

Jak sam przyznał, też był wśród tych, którzy są przekonani o łatwym przebiegu zakażenia. – Ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to, co może się z nami wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po dziesięciu dniach chorowania znowu musiałem się znaleźć tutaj – powiedział piosenkarz z trudem łapiąc oddech.

Czytaj też:

Czy pozbędziemy się maseczek? Prof. Horban: Oczywiście!Czytaj też:

Liczba zakażeń znów rośnie. Najnowsze dane Ministerstwa ZdrowiaCzytaj też:

Pierwsza prezes SN w szpitalu. Ciężko przechodzi COVID-19