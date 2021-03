Liczba zakażeń znów rośnie. Najnowsze dane ministerstwa zdrowia

Nowe i potwierdzone przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (4408), śląskiego (3788), wielkopolskiego (2493), dolnośląskiego (2371), małopolskiego (2192), pomorskiego (1758), kujawsko – pomorskiego (1734), podkarpackiego (1449), łódzkiego (1349), warmińsko – mazurskiego (1109), lubelskiego (874), zachodniopomorskiego (820), świętokrzyskiego (707), lubuskiego (672), opolskiego (637), podlaskiego (486).

Resort zdrowia informuje, że 431 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 78 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 278 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 1 984 248 / 48 388 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Dzienny raport o koronawirusie

Według danych ministerstwa pacjenci z COVID-19 zajmują obecnie 21 858 z 30 698 przygotowanych dla nich łóżek. Zajętych jest 2 190 respiratorów (z ogólnej dostępnej liczby 3 021). Ponad 350 tys. osób (dokładnie 356 227) przebywa na kwarantannie, a 1 603 832 osoby wyzdrowiały.

W środę MZ podało, że hospitalizowanych jest 21 511 chorych z COVID-19, a we wtorek – 21 183. Tydzień temu, 11 marca, resort informował, że w szpitalach przebywa 18 686 pacjentów z COVID-19.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce

Z rządowych danych opublikowanych w środę przed południem wynika, że w Polsce podano 4 605 929 dawek szczepionki: pierwszą dawkę 2 984 642 razy, a drugą – 1 621 287. Do Polski trafiło 5 728 100 dawek szczepionek, w tym do punktów szczepień – 4 904 750. Nowe, zaktualizowane dane zostaną przekazane w czwartek ok. godz. 10.30.

Dotychczas po iniekcjach zgłoszono 4891 niepożądanych odczynów, w tym w większości łagodne, objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Zutylizowano 5879 dawek.

