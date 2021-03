Dlaczego przełożono prezentację Nowego Ładu? Błaszczak odpowiada

Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że w czwartek odnotowano w Polsce ponad 27 tys. przypadków zakażenia COVID-19, a w środę ponad 25 tys. – Prognoza jest zła na najbliższe dni, stąd decyzja, by obostrzeniami dotyczącymi dotychczas kilku województw objąć cały kraj – wskazał minister, który był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Prezentacja Nowego Ładu przełożona

– Dziś rząd koncentruje się przede wszystkim na potrzebujących pomocy i tych, którzy walczą z koronawirusem. Zaangażowane są wszystkie siły i środki, zdecydowaliśmy się, że przełożymy konwencję na czas po przejściu tej najgroźniejszej fali pandemii – podkreślił Błaszczak.

Informację o przełożeniu zaplanowanej na sobotę prezentacji Nowego Ładu przekazała w czwartek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Jak podkreśliła, w obecnej sytuacji dla rządu oraz PiS najważniejsza jest walka z epidemią.

– Rząd w tej chwili skupia się na walce z pandemią, gdyż życie i zdrowie Polaków jest najważniejsze – zapewniła. Czerwińska zapowiedziała, że o nowym terminie konwencji poinformuje w późniejszym terminie.

Nowy Ład - co wiemy do tej pory?

Od tygodni Mateusz Morawiecki zapowiada projekt społeczno-gospodarczy określany mianem "Nowego Polskiego Ładu", który ma pomóc państwu polskiemu podnieść się po zapaści wywołanej pandemią koronawirusa. Wciąż jednak nie wiadomo na czym właściwie ma polegać ten wielki projekt, gdyż środowisko premiera i PiS strzeże szczegółów.

Jak podało niedawno OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca. Te doniesienia częściowo potwierdził kilka dni temu premier Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku specjalny wpis skierowany do seniorów, w którym podkreślił, że pomoc dla seniorów stanowi jeden z filarów Nowego Ładu.

W ubiegłym tygodniu PiS zaprezentowało spot promujący ten program. Wystąpili w nim premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

