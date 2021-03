AstraZeneca reaguje na stanowisko Europejskiej Agencji Leków

Firma oświadczyła w czwartek późnym wieczorem, że "z zadowoleniem przyjęła wnioski europejskich organów regulacyjnych w sprawie bezpieczeństwa swojej szczepionki przeciwko koronawirusowi".

"Bezpieczeństwo szczepionek jest najważniejsze i cieszymy się z decyzji organów regulacyjnych, które potwierdzają korzyści płynące ze stosowania naszej szczepionki w powstrzymaniu pandemii" – głosi komunikat.

"AstraZeneca będzie nadal ściśle współpracować z władzami medycznymi" – zapewniła szwedzko-brytyjska firma farmaceutyczna.

EMA uspokaja ws. AstryZeneki

Wcześniej w czwartek dyrektor Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke poinformowała, że szczepionka przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna, a jej zalety związane z ochroną ludzi przed COVID-19 przeważają nad ryzykiem. Jednocześnie zapowiedziała, że Agencja zamierza nadal badać doniesienia dotyczące związku między zakrzepami krwi a tym preparatem.

Po tym oświadczeniu wiele krajów z tych, które wcześniej zawiesiły stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca, ogłosiło wznowienie szczepień tym preparatem, m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Włochy i Bułgaria.

Brytyjski premier Boris Johnson poinformował w czwartek, że w piątek zostanie zaszczepiony przeciw COVID-19 i że otrzyma szczepionkę opracowaną przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca. Zapewnił, że jest ona całkowicie bezpieczna.

Szczepionka AstraZeneca – jedna z trzech w UE

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Działające przy premierze Mateuszu Morawieckim Rada Medyczna zarekomendowała 28 dni odstępu pomiędzy dawkami. Szczepionka AstraZeneca to trzecia szczepionka dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Leków, po preparatach firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

