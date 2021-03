Diecezja bielsko-żywiecka: Nie ma zgody na tuszowanie pedofilii

Oto całość komunikatu podpisanego przez ks. Adama Bieńka, Kancelarza Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej:

"Jako wspólnota Kościoła mierzymy się z trudnymi sprawami, w tym z krzywdami wyrządzonymi osobom małoletnim przez duchownych. Trudno zna leźć słowa, które mogłyby oddać ogrom cierpienia Pokrzywdzonych i ich najbliższych. Zaświadczyć o tym mogą wszyscy bezpośrednio zaangażowani w towarzyszenie i pomoc Pokrzywdzonym i ich rodzinom, a którzy angażują się w przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie dochodzenia wstępnego oraz procesu karnego. Poszukiwanie sprawiedliwości nie jest nigdy tylko sprawą Pokrzywdzonego, to również obowiązek nas wszystkich, szczególnie odpowiedzialnych za funkcjonowanie naszej diecezji.Wszystkie zgłoszone, do naszej kurii, przypadki nadużyć wobec osób niepełnoletnich są wyjaśniane oraz procedowane. Postępowanie kościelne opiera się na zasadach wydanych przez Stolicę Apostolską przy pełnej współpracy z Kongregacją Nauki Wiary w Watykanie, do której przekazujemy dokumentację dotyczącą każdej sprawy.

Nasza diecezja ściśle współpracuje również z państwowymi organami ścigania. Zgodnie z prawem obowiązującym od dnia 13 lipca 2017 roku, wszystkie wymagane przez prawo przypadki są zgłaszane do Prokuratury. Do niej także przekazaliśmy informacje o wszystkich wcześniej prowadzonych sprawach.

Pragniemy wszystkich zapewnić, że w naszej diecezji nie ma i nie będzie jakiegokolwiek przyzwolenia na tuszowanie przypadków wykorzystania seksualnego osób małoletnich.

Opisywana w mediach sprawa Pana Janusza, który został skrzywdzony przez ks. Jana W. została zbadana w 2014 roku, w krótkim czasie po objęciu naszej diecezji przez biskupa Romana Pindla. Natychmiast po przyjęciu zgłoszenia rozpoczęliśmy proces kościelny, który zakończył się wyrokiem skazującym zatwierdzonym przez Kongregację Nauki Wiary w Watykanie. Starając się jak najlepiej zrozumieć Pokrzywdzonego biskup Roman Pindel spotykał się z Nim, ze współczuciem wsłuchując się w Jego przeżycia oraz oferując pomoc. Jak zostało to wspomniane wcześniej ta sprawa również została przedstawiona Prokuraturze.

Mamy świadomość, że wszyscy jako Kościół Diecezjalny jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych wiernych, szczególnie najmłodszych. Właśnie dlatego po raz kolejny przypominamy, że sprawy nadużyć wobec osób niepełnoletnich należy zgłaszać do ks. Klaudiusza Dzikiego, Delegata Diecezji Bielsko-Żywieckiej ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, którego dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej naszej diecezji".

Kuria pokazuje kalendarium

Do komunikatu dołączono "Kalendarium postępowania kościelnego przeciwko ks. Janowi W."

Wygląda ono następująco:

6 stycznia 2014 – objęcie diecezji przez bp. Romana Pindla

27 stycznia 2014 – przyjęcie zgłoszenia Pana Janusza

14 lutego 2014 – rozpoczęcie, zgodnie z procedurami, dochodzenia wstępnego celem stwierdzenia wiarygodności zgłoszenia

8 marca 2014 – zwolnienie ks. Jana W. z pełnionych urzędów oraz przeniesienie w miejsce odosobnienia

24 czerwca 2014 – decyzja Kongregacji Nauki Wiary o rozpoczęciu karnego procesu administracyjnego

12 listopada 2014 – powołanie trybunału do przeprowadzenia karnego procesu administracyjnego

16 kwietnia 2015 – dekret karny kończący proces administracyjny

13 grudnia 2017 – prawomocny dekret Kolegium do spraw rekursów w sprawach zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary wydany po dwóch apelacjach.

