Żukowska: Może Gowin połączy siły z Edytą Górniak?

Swoją decyzję Pawłowska ogłosiła w niedzielę na Twitterze. Posłanka pozostanie niezrzeszona, nie wstąpi do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

"Dziękuję za wspólną pracę i działania w ramach Lewicy. Dzisiaj zaczynamy iść inną drogą, ale mam nadzieję, że wciąż w przyjaźni będziemy pracować na rzecz lepszej Polski dla każdej i każdego. Dziś rozpoczynam współpracę z premierem Jarosławem Gowinem. Program jak i praktyka działania politycznego Porozumienia, są w obecnej sytuacji mi najbliższe. To jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Wstępuję do Porozumienia. Nie wstępuję do KP PiS, pozostaję posłem niezrzeszonym" – poinformowała Pawłowska.

Żukowska wbija szpilę

Transfer wywołał falę komentarzy. – Nie ma tygodnia, żeby nie było transferów politycznych. Odbywały się jednak w ramach opozycji. Tym razem przeszła posłanka Lewicy do Porozumienia, to nowa sytuacja, przejście jest fundamentalne, z opozycji do obozu rządzącego – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 politolog dr Andrzej Anusz

Ekspert dodał: – Jarosław Gowin ma moc przyciągania do siebie, to jest bardzo ważne w polityce. Dodatkowo przyciągania z dalekich stron.

Do tych słów politologa w ironiczny sposób odniosła się lewicowa posłanka Anna-Maria Żukowska. "Z innej galaktyki. Może połączy siły z Edytą Górniak, ta podobno ma kontakty z kosmitami" – napisała.

Kosmiczne rewelacje Górniak

Żukowska nawiązała do niedawnej wypowiedzi wokalistki. Edyta Górniak przeprowadziła się w góry. Podczas relacji na żywo na Instagramie przyznała, że zaciekawiły ją teorie o istnieniu kosmitów i dziś jako oświecona osoba jest pewna, że gdzieś na innych planetach toczy się inne życie.

– Zawsze czułam, ale nie miałam jakby wiedzy na ten temat, teraz zgłębiłam tę wiedzę i absolutnie nie mam wątpliwości, że w naszej przestrzeni galaktycznej są również cywilizacje wyższe, bardziej rozwinięte od nas, i takie, które chcą nas wspierać i bardzo kochają ludzi i są gotowi pomóc. I też inne, które może nie do końca kochają ludzi – stwierdziła wokalistka.

– Na każdej planecie istnieje życie. Jest to wiedza znana od bardzo dawna, ale chroniona, ukryta bardzo, bardzo, bardzo szczelnie przez przynajmniej 40 lat była, głównie przez głowy państw (...) Jest bardzo dużo w internecie filmów tych statków macierzystych, które pojawiają się w naszej przestrzeni w taki sposób, żebyśmy mogli zobaczyć. Bo to jest tak wysoko rozwinięta cywilizacja, że nie zawsze się zdarza, że można zobaczyć te inne, wyższe byty energetyczne. Natomiast one się pojawiają coraz częściej, bo myślę, że chcą przyzwyczaić trochę ludzi do tego, że są – mówiła posłanka Lewicy.

