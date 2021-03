Karczewski: Grodzki powinien jeszcze dzisiaj zrzec się immunitetu

Jak odniesie się Pan do słów przedstawicieli PO, którzy oceniają, że działanie prokuratury ws. marszałka Grodzkiego ma charakter polityczny?

Stanisław Karczewski: Niczego innego nie należało się spodziewać po politykach opozycji. Wszyscy wiemy, że sprawa toczy się od dawna, zostało przesłuchanych bardzo wielu świadków. To była jedynie kwestia czasu, aby odpowiednie organy zadecydowały o dalszym przebiegu postępowania. W którymkolwiek momencie by to nie nastąpiło, politycy opozycji twierdziliby, że jest to działanie polityczne. Jest to natomiast obowiązek służb i organów państwa, aby kontynuować działanie i właśnie pewien etap został zakończony.

Jak przewiduje Pan dalszy ciąg wydarzeń? Co w tej sytuacji powinien zrobić Senat?

Decyzja obecnie jest po stronie pana marszałka Grodzkiego. Powinien zachować się honorowo i zrzec się immunitetu. Tak sobie to wyobrażam. Mija 16 lat, od kiedy jestem senatorem i w tym czasie nie było takiego przypadku skierowanego w stosunku do marszałka Senatu RP. Natomiast gdy wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu śp. senatorowi Kogutowi wówczas ten natychmiast zrzekł się immunitetu. Oczekuję, że pan marszałek postąpi podobnie i uczyni to jeszcze dzisiaj. Mogę oceniać pana marszałka jedynie od jesieni 2019 roku, odkąd pełni obecna funkcję. Nie mam żadnej wiedzy na temat jego wcześniejszej działalności. Są organy, które powinny to sprawdzić.

Do tej pory marszałek nie przyznawał się do winy. Może i tym razem postąpi w ten sposób?

Nie wiem, jaką decyzję podejmie pan marszałek. Jeszcze raz powtórzę: nie powinien skrywać się za immunitetem i w konsekwencji poddać się kontroli odpowiednich organów.