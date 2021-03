Rząd wprowadza nowe obostrzenia na Wielkanoc

Adam Niedzielski podkreślił, że wszystkie dostępne dane wskazują, że III fala pandemii będzie cięższa niż II fala, która miała miejsce pod koniec 2020 roku.

Średni poziom zachorowania w Polsce to 24,5 tysiąca. Niedzielski podkreślił, że "musimy spodziewać się coraz większego napływu pacjentów". Dodał także, że obecnie mamy do czynienia ze zróżnicowaniem sytuacji epidemicznej w kraju. Podał tutaj przykład województwa śląskiego, gdzie bardzo szybko wzrasta liczba zakażonych. Z kolei województwo warmińsko-mazurskie jest przykładem tego, że obostrzenia działają i są potrzebne.

Minister podkreślił, że w tej chwili konieczne jest zapewnienie odpowiedniej liczby łóżek covidowych oraz personelu medycznego. Wskazał także, że szpitale tymczasowe pełnią w tej chwili ważną rolę w systemie walki z pandemią koronawirusa. W tej chwili działa już 27 tego typu placówek.

Nowe obostrzenia

Od najbliższej soboty rząd wprowadza nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Będą one obowiązywały przez 2 tygodnie. Rząd zdecydował: wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane zostaną zamknięte, galerie i sklepy pozostają zamknięte. W placówkach handlowych i innych punktach wielkopowierzchniowych wprowadzono nowy limit osób – 1 os. na 20 mkw (do tej pory było to 1 os. na 15 mkw).

Od 27 marca w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych - 1 osoba na 20 mkw. Salony fryzjerskiej oraz kosmetyczne zostaną zamknięte. Żłobki i przedszkola również zostają zamknięte (wyjątkiem będą rodziny medyków i służb, które otrzymają opiekę nad dziećmi). Rodzice nadal będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Wszystkie obiekty sportowe, które nie przyjmują zawodowych sportowców będą zamknięte.

Minister zdrowia apeluje także, aby zbliżające się święta Wielkanocne spędzić w wąskim gronie. Adam Niedzielski rekomenduje także pracodawcom przejście na pracę zdalną.

Czytaj też:

Morawiecki: Zbliżamy się do granicy wydolności służby zdrowiaCzytaj też:

Rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Nie żyje 520 osób