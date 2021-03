Tusk uderza w rządzących. "Tchórzostwo, które kosztować będzie tysiące ludzkich istnień"

Nowy wpis Donalda Tuska to reakcja na wypowiedź senatora Stanisława Karczewskiego, dotyczącą badania Polaków wracających w ubiegłym roku na święta Bożego Narodzenia do kraju.



Karczewski o obawie przed hejtem. Reakcja Tuska

W piątkowym programie „Jeden na jeden” Karczewski tłumaczył dlaczego rząd zdecydował, że obywatele wracający w grudniu do Polski nie byli badani pod kątem koronawirusa.



Z wypowiedzi senatora wynika, że rządzący chcieli uniknąć niezadowolenia Polaków oraz problemów logistycznych.

– Dziś w wywiadzie prof. Horban (Andrzej Horban, główny doradca Rady Medycznej przy Premierze RP - red.) odwrócił sytuację i stwierdził, co by się stało, jaka by się wylała fala krytyki i hejtu, gdyby to (testy – red.) robiono i zatrzymano tych chorych – mówił Karczewski.

– I gdzie to miano by robić – czy tutaj na miejscu, czy te osoby byłyby odsyłane do Wielkiej Brytanii, czy w Wielkiej Brytanii miałyby być zatrzymane? – pytał były marszałek Senatu.

Kiedy dziennikarka zwróciła politykowi uwagę, że kryterium unikania hejtu nie powinno decydować w tak poważnych kwestiach, Karczewski stwierdził: „To może jest zły argument, ma pani rację. Natomiast byłoby to niezwykle trudne".

– Nawet gdyby ten test był wykonany, teoretycznie, ten człowiek ma test dodatni, co z tym człowiekiem mamy zrobić? I tak ten człowiek wsiadał w samochód, który przyjechał i powinien być nim odwieziony do domu i w domu się z nikim nie kontaktować, ale tak naprawdę ci, którzy przyjechali na święta Bożego Narodzenia, powinni się nie spotykać –tłumaczył senator.

„Senator Karczewski przyznał, że zaniechano testowania powracających z Wielkiej Brytanii, bo rząd bał się o swoją popularność. Tchórzostwo, które kosztować będzie tysiące ludzkich istnień” – skomentował wypowiedzi polityka PiS Donald Tusk.

