Nowe dane. Wiadomo ile osób otrzymało już dwie dawki szczepionki

Z rządowego raportu wynika, że drugą dawką szczepionki przeciw COVID-19 podano 1 928 782 osobom w Polsce. W sumie wykonano 5 594 790 szczepień.

Rekordowo dużo szczepień w jeden dzień

Liczba wykonanych szczepień w ujęciu dziennym w ciągu ostatniej doby wyniosła ponad 205,7 tys., wobec blisko 188 tys. dzień wcześniej. To najlepszy wynik od początku Narodowego Programu Szczepień, na co w piątek zwrócił uwagę szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. We wpisie na Twitterze wskazał też, że od poniedziałku na szczepienie zarejestrowano ponad 2,2 mln osób.

Z rządowego raportu wynika ponadto, że po szczepieniach zgłoszono 5297 niepożądanych odczynów, w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano w sumie 6561 dawek.

Do naszego kraju trafiło łącznie 6 585 080 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 6 387 340.

Zmiany w programie szczepień

Szef KPRM zapowiedział w piątek, że na początku przyszłego tygodnia przedstawione zostaną zmiany w Narodowym Programie Szczepień.

– Przygotowujemy szereg zmian organizacyjnych w Narodowym Programie Szczepień, a także pewne zmiany merytoryczne – powiedział Dworczyk.

Jak mówił, zmienione zostaną zasady kwalifikacji na szczepienia i będą w niej uczestniczyć przedstawiciele innych zawodów medycznych: ratownicy medyczni, pielęgniarki, farmaceuci, czy fizjoterapeuci.

Dworczyk podkreślił też, że w najbliższych tygodniach tempo szczepień zostanie przyspieszone. Wskazał, że "bardzo duże przyspieszenie" nastąpi w drugim kwartale, a jeszcze w kwietniu rozpocznie się rejestracja 50-latków. – Mam nadzieję, że dojdziemy już w kwietniu do rejestracji 49- i 48-latków. Przygotowujemy się w tej chwili na zwiększenie tempa – dodał.

Obecnie trwa rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 osób powyżej 60 roku życia.

Szczepienia kolejnych grup wiekowych

Od poniedziałku rozpoczęło się szczepienie osób w wieku 69 lat. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze podawany jest im preparat AstryZeneki.

Rocznik 1952, czyli osób w wieku 69 lat, dołączył tym samym do seniorów 70 plus, których szczepienia już trwają. Ich zapisy ruszyły w styczniu. Ta ostatnia grupa uodporniana jest jednak preparatami w technologii mRNA – Pfizera lub Moderny, bo trzecią szczepionkę wektorową firmy AstraZeneca Rada Medyczna rekomenduje podawać osobom do 69 lat. Starsi jej nie otrzymują. Obecnie trwają także szczepienia osób przewlekle chorych.

Z kolei w środę w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym w Warszawie zainaugurowano szczepienia służb mundurowych. W pierwszej kolejności szczepieni przeciw COVID-19 są żołnierze Wojska Polskiego, którzy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią.

Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto pierwszy przypadek COVID-19, zakażenie potwierdzono u 2 189 966 osób, z których 51 305 zmarło.