Rząd wprowadzi godzinę policyjną? Prof. Maliszewski wyjaśnia

Damian Cygan: Czy rząd rozważa otwarcie rejestracji szczepień przeciw COVID-19 dla wszystkich chętnych?

Prof. Norbert Maliszewski: Wszelkie zmiany w harmonogramie szczepień będzie ogłaszał minister Michał Dworczyk, natomiast ja mogę powiedzieć, że warto taką kwestię rozważyć. Kiedy powstawał Narodowy Program Szczepień, to opracowano priorytety na ograniczoną liczbę szczepionek. Obecnie część społeczeństwa, w tym pracownicy służby zdrowia, jest już zaszczepiona. Zmiany powinny iść w tym kierunku, aby szybko zaszczepić jak największą liczbę osób, ale na szczegóły musimy jeszcze chwilę poczekać.

Czy możliwy jest wariant zakupu szczepionek z Chin lub z Rosji?

Biorąc pod uwagę zapewnienia producentów szczepionek zatwierdzonych już przez Europejską Agencję Leków i dopuszczonych na rynku UE o tym, że produkcja przyspieszy i szczepionek będzie więcej, oraz powtarzającą się w sondażach niechęć do szczepionek z Rosji i Chin, to umieszczenie akurat tych preparatów w planie szczepień nie wydaje się istotne, ponieważ niewielka liczba osób deklaruje, że chciałaby się szczepić tymi szczepionkami.

W ostatnim czasie głośno zrobiło się na temat godziny policyjnej. Czy rząd naprawdę rozważa jej wprowadzenie?

W tym momencie wystarczającą podstawą do walki z epidemią jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W sobotę zostały wprowadzone nowe obostrzenia i zasady bezpieczeństwa, do których należy się stosować. Jeżeli społeczeństwo nie będzie chciało zachować dyscypliny, to wydolność służby zdrowia, która w tym momencie jest na granicy, przekroczy ją. A należy pamiętać, że te duże liczby zakażeń, nawet jeśli zaczną spadać, to te spadki będą bardzo wolne. Zatem jeżeli będzie kłopot z dyscypliną społeczną, to wtedy takie rozwiązania jak godzina policyjna ewentualnie będą rozważane, ale na dziś wystarcza ustawa.

Ciągle toczy się dyskusja o otwartych kościołach. Czy pan jest zwolennikiem czy przeciwnikiem ich zamknięcia?

W trakcie trzeciej fali do wszystkich powinno dotrzeć, że niezachowywanie dystansu to narażanie siebie i innych na zakażenie. Uroczystości kościelne powinny – w miarę możliwości – jak najwięcej odbywać się na zewnątrz, a komunia święta powinna być przyjmowana na rękę – to bym rekomendował. Ważne jest również otwieranie okien tam, gdzie to tylko możliwe, bo odpowiednio częste wietrzenie pomieszczeń może zmniejszyć ryzyko zakażenia się koronawirusem.



Czytaj też:

Były szef GIS: Trzeba zamknąć kościoły. Niedzielski skapitulował