Koronawirus. Biskupi przygotowują ograniczenia na Wielkanoc

O sprawie pisze "Rzeczpospolita". Według ustaleń dziennika, w święta Wielkanocne kościoły pozostaną otwarte, ale biskupi przygotowują specjalne wytyczne.

Z informacji gazety wynika, że choć ze strony Konferencji Episkopatu Polski (KEP) można spodziewać się komunikatu z prośbą do księży oraz wiernych, by stosowali się do przepisów i zaleceń służb sanitarnych, to sami kościołów zamykać nie będą.

"Decyzje w sprawie ewentualnych ograniczeń mają podejmować poszczególni biskupi. Kilka dni temu dostali już wskazówki dotyczące Wielkanocy przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, które opracowano w oparciu o wytyczne Watykanu" – czytamy.

Rezurekcja bez procesji

Jak podaje "Rz", dokument zaleca m.in. kontrolę liczby osób biorących udział w nabożeństwach czy konieczność częstej dezynfekcji rąk przez księży. Dodatkowo zaleca się, by w Wielki Czwartek zrezygnować z tradycyjnego obmycia nóg, a w Wielki Piątek z całowania krzyża przez wszystkich wiernych – może to tylko zrobić jedynie celebrans.

Kolejne zalecenie dotyczy ograniczenia procesji (np. w Niedzielę Palmową czy podczas rezurekcji) tylko do asysty – wierni powinni zostać na swoich miejscach.

– Świąt odwołać się nie da. Musimy być jednak odpowiedzialni za siebie nawzajem, a także gotowi na każdą ewentualność, nawet na to, że celebracje tak jak w ubiegłym roku będą odbywały się bez wiernych – powiedział w rozmowie z gazetą biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gózdek.



Limit wiernych w kościele

Obecnie w kościołach obowiązują limity osób – jedna osoba na 15 mkw., przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Obowiązkowe jest również zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących liturgię.

