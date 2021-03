Lockdown w Wielkanoc? Dworczyk: Epidemia jest nieprzewidywalna

Dopytywany w RMF FM, czy za trzy tygodnie czeka nas Wielkanoc z zakazami, szef KPRM Michał Dworczyk stwierdził, że wiele w tej kwestii zależy od nas samych.

– To zależy od każdego z nas. Przestrzegając dyscypliny sanitarnej i przepisów, mamy szansę na to, że lockdown nie będzie niezbędny Oczywiście, patrząc na rozwój epidemii, nie możemy wykluczać żadnego scenariusza – ocenił.

"Realizują się te gorsze scenariusze"

Jak zauważył szef KPRM, wskaźnik zakażeń w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie, który przekroczył już prognozowane jeszcze niedawno wzrosty.

– Widzimy cały czas utrzymujący się na bardzo wysokim poziomie procent zachorowań na COVID-19. Dynamika rozwoju COVID-19 jest na tyle duża, że realizują się te gorsze scenariusze – mówił.

Dopytywany, jaki jest zatem "najgorszy scenariusz", Dworczyk polecił skierować wzrok na sytuację u naszych sąsiadów.

– To że może być znacznie gorzej jest faktem, bo wystarczy spojrzeć na naszych sąsiadów. Są to liczby o wiele większe niż w naszym kraju. Mam nadzieję, że do tego u nas nie dojdzie – stwierdził.

– Bardzo chciałbym, żebyśmy mogli wszystko zaplanować, ale epidemia nie jest do końca przewidywalna – dodwał.

Trudna walka o szczepienia

Dworczyk w RMF FM pytany był również o dynamikę szczepień w Polsce. Jak zaznaczył, u nas wygląda to i tak lepiej, niż w wiekszości krajów europejskich, ale ciągłe problemy z wywiązywaniem się koncernów farmaceutycznych z umów utrudniają sprawne działanie w tej kwestii.

– Trudno jest realizować program szczepień, kiedy producenci szczepionek co chwilę nas zaskakują – stwierdził.

Pytany o chińską i rosyjską szczepionkę, stwierdził, że Polacy są wobec nich sceptyczni.

– Polacy w kilku badaniach wykazali bardzo daleko idący sceptycyzm co do użytkowania szczepionki chińskiej i rosyjskiej. Pragnę przypomnieć, że my analizujemy cały czas różne scenariusze, natomiast szczepionki zamówione są na poziomie 100 mln sztuk. Jeżeli nastąpi od drugiego kwartału znaczne przyspieszenie, to na pewno 100 mln szczepionek wystarczy nam, żeby zaszczepić wszystkich Polaków, którzy wyrażą zainteresowanie przyjęciem szczepionki przeciw COVID-19 - zadeklarował pełnomocnik rządu ds. szczepień.

