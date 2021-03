Niedzielski: Czekają nas trudne tygodnie

Polska zmaga się obecnie z III falą pandemii koronawirusa. Z tygodnia na tydzień wzrasta liczba notowanych przypadków zakażenia koronawirusem. Rząd otwiera kolejne szpitale tymczasowe. Rośnie także liczba zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz zajętych respiratorów.

Minister zdrowia ostrzega

Adam Niedzielski zabrał głos w mediach społecznościowych i zaprezentował wykres pokazujący dynamikę przyrostów liczby zakażeń w Polsce. W ujęciu tygodniowym jest to o 25 proc. więcej zakażeń odnotowanych w kraju. Szef resortu zdrowia apeluje do rodaków, aby "pilnować się".

"W ostatnim czasie wzrost dziennej liczby zachorowań wynosi ok 25% (w ujęciu tygodniowym). Średnia tygodniowa osiągnęła 16 tys. Czekają nas trudne tygodnie. Pilnujmy się!" – napisał Niedzielski.

Znaczący wzrost liczby zakażeń koronawirusem ma swoje przyczyny. Główną z nich podał niedawno Adam Niedzielski w rozmowie na antenie TV Trwam.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 17 259 nowych przypadkach koronawirusa i 110 kolejnych zgonach z powodu COVID-19.

W szpitalach przebywa 19 654 chorych z COVID-19. Pod respiratorami jest 2077 pacjentów – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w sumie 28 347 łóżek i 2850 respiratorów.

Są też jednak i dobre informacje. Na rządowych stronach gov.pl poinformowano w piątek, że podano dotychczas 4 391 256 dawek szczepionki – 2 835 856 w pierwszej dawce i 1 555 400 drugiej. Do Polski trafiło 5 340 830 dawek szczepionek, w tym do punktów szczepień – 4 823 500. Dzienna liczba szczepień to 156 983.

W sprawnej akcji szczepień wielu ekspertów upatruje szansę na opanowanie sytuacji epidemicznej. Zagraniczni obserwatorzy podkreślają, że Polska jako jeden z głównych krajów UE szczepi w tej chwili najefektywniej w całej Wspólnocie.

