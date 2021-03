Niedzielski: To potwierdza pilną konieczność reformy systemu szpitalnictwa

– Spotykamy się w Radomiu w czasie kiedy III fala koronawirusa zaczyna się w Polsce. Mamy do czynienia z trudną sytuacją, która wymaga trudnych decyzji – powiedział minister zdrowia podczas środowej konferencji prasowej. Adam Niedzielski poinformował, że korzystając z zapisów ustawy covidowej, zawiesił Marka Pacynę w pełnieniu obowiązków dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Jako powód wskazał m.in. złą współpracę między szefem szpitala a wojewodą Konstantym Radziwiłłem i opóźnienia w uruchomieniu szpitala tymczasowego.

– Podjąłem decyzję, by zawiesić dyrektora szpitala i powołać pełnomocnika, który jak najszybciej zorganizuje szpital tymczasowy w Radomiu. Pełnomocnikiem został Andrzej Cieślik z delegatury NFZ w Radomiu – wskazał.

Minister zdrowia zapewnił, że choć szpital jest zarządzany przez prezydenta Radomia wspieranego przez Koalicję Obywatelską, to zawieszenie dyrektora placówki nie ma charakteru politycznego. Zaznaczył, że brak otwierania szpitali tymczasowych jest nie do zaakceptowania. – Według mojej wiedzy ten szpital powinien funkcjonować co najmniej od miesiąca – dodał szef MZ.

Czytaj też:

Spór o szpital tymczasowy. Dyrektor placówki w Radomiu zawieszony

"Lokalne kłótnie rzutują na dostępność świadczeń dla pacjentów"

Do tej sprawy minister Niedzielski odniósł się również w popołudniowym wpisie na Twitterze.

"Sytuacja szpitala miejskiego w Radomiu pokazuje, że lokalne kłótnie rzutują na dostępność świadczeń dla pacjentów. Potwierdza to pilną konieczność reformy systemu szpitalnictwa, ukierunkowaną na lepszą koordynację udzielanych świadczeń w regionie" – napisał Niedzielski.

Czytaj też:

"To wręcz niewiarygodne". Ekspert bezlitosny dla rzecznika Ministerstwa Zdrowia