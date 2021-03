Spadła liczba zakażeń i zgonów. Nowe dane ministerstwa zdrowia

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (3430), śląskiego (2331), wielkopolskiego (1508), małopolskiego (1379), pomorskiego (1318), dolnośląskiego (1263), podkarpackiego (1064), kujawsko-pomorskiego (843), łódzkiego (782), warmińsko-mazurskiego (759), lubuskiego (517), zachodniopomorskiego (447), lubelskiego (438), świętokrzyskiego (303), opolskiego (294), podlaskiego (276).

twitter

Resort zdrowia informuje, że 307 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 25 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 85 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 1 906 632/47 178 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach przebywa 19 654 chorych z COVID-19. Pod respiratorami jest 2077 pacjentów – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w sumie 28 347 łóżek i 2850 respiratorów.

Tydzień temu, 7 marca, ministerstwo informowało, że w szpitalach przebywa 16 861 chorych. Pod respiratorami było wówczas 1769 pacjentów.

MZ przekazało w niedzielę, że na kwarantannie przebywają 292 772 osoby. Podało też, że wyzdrowiało dotąd 1 560 227 zakażonych.

Szczepienia w Polsce

Na rządowych stronach gov.pl poinformowano w piątek, że podano dotychczas 4 391 256 dawek szczepionki – 2 835 856 w pierwszej dawce i 1 555 400 drugiej. Do Polski trafiło 5 340 830 dawek szczepionek, w tym do punktów szczepień – 4 823 500. Dzienna liczba szczepień to 156 983.

Czytaj też:

"I mnie w końcu dopadło". Gowin poinformował o swoim stanie zdrowiaCzytaj też:

Samoeliminacja koronawirusa zakończy pandemię? Prof. Gut odpowiada