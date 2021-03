Obostrzenia w Wielkanoc? Dworczyk: Chcemy, by były jak najmniej dotkliwe

Zapytany w TVP1 o kolejne obostrzenie w kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Dworczyk podkreślił, że takie decyzje są podejmowane zawsze w dialogu z ekspertami, z lekarzami.

– Dzisiaj jest na pewno za wcześnie, żeby mówić o tym, jak będą wyglądały Święta Wielkanocne. Chcielibyśmy oczywiście, żeby te przepisy były jak najmniej dotkliwe, ale przede wszystkim musimy pamiętać o zdrowiu i bezpieczeństwie Polaków – powiedział Dworczyk.

Zaznaczył, że "to jak będą wyglądały święta zależy trochę od nas". – Jeżeli będziemy przestrzegali tej dyscypliny i przepisów obowiązujących, jest szansa, że zachorowań będzie mniej, a wtedy nie będą potrzebne żadne dodatkowe, restrykcyjne przepisy – podkreślił szef KPRM.

Do Polski dotarło ponad 740 tys. szczepionek

Dworczyk w TVP1 poinformował, że w poniedziałek do Polski dotarło ponad 740 tys. szczepionek: firmy Pfizer i firmy AstraZeneca. – Czy kolejne dostawy będą w Polsce o czasie, czy będą w takich wolumenach, w jakich zostały zapowiedziane? Tego oczywiście nie wiemy – dodał minister.

– Ostatnio mieliśmy kolejną skasowaną i odwołaną dostawę AstryZeneki, więc trzeba się liczyć cały czas z różnego rodzaju zawirowaniami. Natomiast deklaracje producentów dotyczące II kwartału są bardzo optymistyczne. Jeżeli zostałyby zrealizowane to w II kwartale mielibyśmy bardzo duże przyspieszanie, jeśli chodzi o tempo szczepień w Polsce – podkreślił szef KPRM.

W tym tygodniu koniec szczepień dwóch ważnych grup

Dworczyk poinformował także, że od poniedziałku rozpoczyna się "doszczepianie" osób z grupy zero (medyków), które dotąd się nie zaszczepiły.

– Chcielibyśmy w ciągu dwóch tygodni dokończyć szczepienie grupy zero – dodał. –Mamy do niedzieli, do wczoraj, blisko 90 proc. z tych nauczycieli, którzy się zgłosili, zaszczepione. Jeszcze w ciągu tygodnia będziemy chcieli dokończyć szczepienie nauczycieli, więc w perspektywie dwóch tygodni zakończymy szczepienie dwóch ważnych grup – zapowiedział minister.

– 11 marca rozpoczynamy zapisy dla rocznika 1952, czyli wszystkie osoby, które od 1 stycznia do 31 grudnia 1952 roku się urodziły. Wszyscy 69-latkowie od godz. 6.00 11 marca mogą za pośrednictwem linii telefonicznej dedykowanej zapisywać się na szczepienia. Oczywiście namawiamy też do wykorzystywania zapisów przez internet wykorzystując drogę sms-ową. Też można skorzystać z zapisów w punkcie szczepień – przypomniał minister.

Czytaj też:

Izrael wraca do normalności. Otwarto restauracje, zezwolono na imprezy grupoweCzytaj też:

Niedzielski: Po Wielkanocy być może odważniejsze decyzje luzujące obostrzeniaCzytaj też:

Lockdown kolejnego województwa? Kraska: Być może tak się stanie