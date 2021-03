Obecne obostrzenia zostaną z nami dłużej niż do 9 kwietnia? Rzecznik rządu zabrał głos

W sobotę w całym kraju w życie weszły nowe obostrzenia epidemiczne; zamknięte są m.in. duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Ponadto wprowadzono też nowe limity osób w handlu i miejscach kultu. Obostrzenia obowiązują do 9 kwietnia.

Rzecznik rządu w rozmowie z TVP1 podkreślał, że "obostrzenia w ogóle zostaną z nami na dłuższy czas, kwestia jest ich zakresu". Przyznał, że decyzją, która zapadnie po świętach Wielkiej Nocy będzie kwestia m.in. dotycząca ponownego uruchomienia żłobków i przedszkoli.

– Nie wykluczam, że obostrzenia nawet w tym zakresie, co teraz, mogą z nami zostać dłużej niż do 9 kwietnia – powiedział Müller i dodał, że jest to zależne od dynamiki zachorowań i zachowania obywateli w okresie przedświątecznym i tuż po Wielkanocy.

Nowe obostrzenia

Od minionej soboty rząd wprowadził nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Mają one obowiązywać przez 2 tygodnie. Rząd zdecydował o zamknięciu wielkopowierzchniowych sklepów meblowych i budowlanych, galerii handlowych i sklepów. W placówkach handlowych i innych punktach wielkopowierzchniowych wprowadzono nowy limit osób – 1 os. na 20 mkw. (do tej pory było to 1 os. na 15 mkw.).

Od 27 marca w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych - 1 osoba na 20 mkw. Zamknięto także salony fryzjerskie oraz kosmetyczne. Żłobki i przedszkola również zostały zamknięte (wyjątkiem będą rodziny medyków i służb, które otrzymają opiekę nad dziećmi). Rodzice nadal będą mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Wszystkie obiekty sportowe, które nie przyjmują zawodowych sportowców także zostały zamknięte.

