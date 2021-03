Gorzki wpis Winnickiego. "Bardzo demoralizujące"

Robert Winnicki ocenił, że niskie kary dla podejrzanych o tuszowanie pedofilii biskupów oraz dla dziennikarza, który prowadził pod wpływem alkoholu, to zły sygnał dla społeczeństwa. "Zwykły Polak widzi tyle, że elity i sądy kryją „swoich” a sprawiedliwości brak" – pisze Winnicki na Twitterze.

Kara dla biskupów

Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała w poniedziałek specjalny komunikat dotyczący abp. seniora archidiecezji gdańskiej Sławoja Leszka Głódzia oraz biskupa Edwarda Janiaka.

Obaj hierarchowie zostali ukarani za zaniedbania dotyczące wyjaśnienia spraw związanych z kwestią nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem kierowanymi przez nich diecezjami.

Jak podkreślono, w wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do abp Głódzia następujące decyzje: nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej, nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz „Fundacji św. Józefa”, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Podobne sankcje nałożono na biskupa Edwarda Janiaka.

Sprawa Durczoka

We wtorek Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim wydal wyrok w sprawie Kamila Durczoka. Były szef "Faktów" TVN został jednak skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto otrzymał 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Dziennikarz musi też wpłacić 30 tys. zł grzywny na fundusz sprawiedliwości.

Jak informuje serwis Wyborcza.pl, oskarżony nie stawił się na odczytaniu wyroku, ponieważ przebywa obecnie na kwarantannie.

Elity kryją swoich

Komentarz do tych dwóch spraw wygłosił Robert Winnicki. Polityk Konfederacji zamieścił w mediach społecznościowych gorzki wpis, w którym wskazuje, że oba wyroki są nieadekwatne do skali popełnionych przez hierarchów i byłego dziennikarza czynów. Winnicki dodał, że takie działania sądów nie budują szacunku obywateli do państwa, a wręcz ich demoralizują.

"Biskupi dostali symboliczne kary za krycie pedofili a Durczok za to, że naćpany jechał samochodem przez pół Polski. Na sprawę biskupów oburzali się jedni, na Durczoka drudzy. Zwykły Polak widzi tyle, że elity i sądy kryją „swoich” a sprawiedliwości brak. Bardzo demoralizujące" – napisał Winnicki.

