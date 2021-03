Winnicki: System ochrony zdrowia nie działa dobrze

Polska zmaga sie obecnie z III falą pandemii koronawirusa. Podczas czwartkowej konferencji prasowej zapowiadającej nowe obostrzenia sanitarne premier Mateusz Morawiecki ostrzegał, że polska służba zdrowia zbliża się do krańca wytrzymałości.

– Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli leczyć pacjentów we właściwy sposób. Zrobimy wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza – oświadczył premier.

Wieloletnie zaniedbania

Winnicki komentował obecną sytuację w polskiej służbie zdrowia. Polityk jest zdania, że "od ponad roku obserwujemy systemową zapaść ochrony zdrowia".

– Cały czas mamy do czynienia z sytuacją, w której system ochrony zdrowia nie działa dobrze. System NFZ, wprowadzony jeszcze za czasów SLD, nie daje gwarancji wyleczenia – powiedział na antenie Polskiego Radia 24.

Dodał także, że kolejnym problemem z polskim systemem służby zdrowia jest jej centralizacja. – System, w którym państwo centralnie zarządza wszystkim z góry do dołu, przy takiej złożoności systemu i kosztach, jakie on generuje, jest niemożliwy do utrzymania – ocenił.

Polska nie powinna zdawać się na EMA

Winnicki nawiązał również do kryzysu szczepionkowego w Unii Europejskiej. Państwa Członkowskie Wspólnoty borykają się ze zbyt małą ilością szampionek. Komisja Europejska nie potrafiła stworzyć skutecznego mechanizmu pozyskiwania i dystrybucji preparatów przeciwko COVID-19.

Zdaniem polityka Konfederacji Polska powinna w jak największym stopniu strać sie uniezależniać od decyzji unijnych urzędników.

– Unia Europejska to kolejny biurokratyczny mechanizm, który nie potrafi zareagować w sytuacjach krytycznych. Polska nie powinna zdawać się na EMA, jeśli chodzi o badanie i dopuszczanie do użytku szczepionek na COVID-19 – stwierdził.

– Jeśli pozwolimy, by wszystkie polskie firmy farmaceutyczne padły i oprzemy się wyłącznie na imporcie, to znajdziemy się w bardzo złym miejscu, bo kryzysy nadchodzą niespodziewanie. Żyjemy w bardzo niespokojnym świecie – dodał Winnicki.

