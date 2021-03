Z Lewicy do Porozumienia. Jak głosowała Monika Pawłowska?

Obecnie klub Prawa i Sprawiedliwości liczy 234 posłów. Jednak razem z nim głosuje Lech Kołakowski, który pod koniec ub. roku odszedł z PiS. Po dzisiejszym posiedzeniu Sejmu można z pewnym prawdopodobieństwem założyć, że koalicja rządzącą zyskała dodatkową "szablę".

Pawłowska razem z klubem PiS zagłosowała m.in. za odrzuceniem poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ruchu drogowym czy za odrzuceniem poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, które przewidywały wykreślenie większości z jej zapisów.



Inaczej było w sprawie światopoglądowej, czyli podczas głosowania nad projektem "Tak dla rodziny, nie dla gender". Pawłowska opowiedziała się za jego odrzuceniem po pierwszym czytaniu, a więc inaczej niż posłowie Porozumienia i klub PiS.



Z Lewicy do Porozumienia. Zaskakujący transfer



Przypomnijmy, że 21 marca wiceszefowa klubu Lewicy Monika Pawłowska ogłosiła, że zmienia barwy i dołącza do Porozumienia. Swoją decyzję Pawłowska ogłosiła na Twitterze. Posłanka pozostanie niezrzeszona, nie wstąpi do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

"Dziękuję za wspólną pracę i działania w ramach Lewicy. Dzisiaj zaczynamy iść inną drogą, ale mam nadzieję, że wciąż w przyjaźni będziemy pracować na rzecz lepszej Polski dla każdej i każdego. Dziś rozpoczynam współpracę z premierem Jarosławem Gowinem. Program jak i praktyka działania politycznego Porozumienia, są w obecnej sytuacji mi najbliższe. To jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Wstępuję do Porozumienia. Nie wstępuję do KP PiS, pozostaję posłem niezrzeszonym" – argumentowała Pawłowska.

Decyzja Pawłowskiej wywołała szok w obozie lewicy. Jej niedawni koledzy i koleżanki nie potrafią zrozumieć motywów przejścia do partii współtworzącej obóz Zjednoczonej Prawicy. Na posłankę wylał się hejt.

Monika Pawłowska

Monika Pawłowska do Sejmu startowała z okręgu nr 7 (Chełm). Uzyskała 12 tys. 916 głosów. Ma wykształcenie wyższe. Z zawodu jest specjalistką ds. stosunków międzynarodowych. W komisjach sejmowych zajmuje się przede wszystkim obronnością oraz kwestiami międzynarodowymi.