Rzymkowski odpowiada Spurek: Pani nie ma szacunku do ludzi

"Nasz Dziennik" napisał w środę, że został zaalarmowany przez rodziców zbulwersowanych treściami zawartymi w podręczniku dla III klasy szkoły podstawowej zatytułowanym "Ja i moja szkoła na nowo" wydawnictwa MAC Edukacja. Wyszczególniono w nim przypadki tzw. łamania praw zwierząt.

– Informacja o tego rodzaju treściach w podręczniku dla najmłodszych bardzo mnie zaskoczyła, a zarazem zbulwersowała. Uważam, że szkoła nie powinna być miejscem ideologicznej indoktrynacji – stwierdził w rozmowie z gazetą Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki z PiS.

Według niego, "wspomniany podręcznik ma także błędy merytoryczne, a to dlatego, że użyte przez jego autorów pojęcie 'prawa zwierząt' nie występuje w naukach prawnych". – Jest ono związane jedynie ze sferą wyobrażeń ideologicznych – stwierdził Rzymkowski.

Spurek kontra Rzymkowski na Twitterze

Na słowa wiceministra zareagowała na Twitterze Sylwia Spurek. "Najpierw była ideologia gender, potem wymyślili ideologię LGBT. Teraz ideologiczne są prawa zwierząt... Panie Ministrze @TRzymkowski, to nie ideologia, to nauka. I prawa zwierząt, edukację o szacunku do każdego gatunku dopiero zaczniemy wprowadzać, od przedszkola" – napisała europosłanka.

"Pani chęć do wtrącania się w życie innych, absurdalne regulowanie go świadczy, że Pani nie ma przede wszystkim szacunku do ludzi, ich poglądów, trosk i sytuacji. Proszę najpierw pokochać ludzi, błądzą ale są z gruntu dobrzy, mają swoje sumienie, Pani nim nigdy nie będzie" – odpowiedział Spurek Rzymkowski.

twitterCzytaj też:

Rzymkowski: Bidenowi życzę jak najlepiej. Obawiam się kogo innego