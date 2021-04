Podwyżka opłat za śmieci w Warszawie. Wiceminister klimatu ma propozycję

W odpowiedzi na podwyżkę, wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zaproponował wprowadzenie maksymalnych stawek opłat za wywóz śmieci.

Ozdoba: Nie ma zgody

Opłaty miałyby być uzależnione od poziomu zużycia wody. Maksymalne opłaty wyniosłyby 40, 91 i 120 zł.

Swoją propozycją polityk podzielił się w mediach społecznościowych.

Zgodnie z propozycją, jeżeli miesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym nie przekroczy 3 m sześc., to maksymalna stawka wyniesie 40 zł. Z kolei w sytuacji zużycia wody od 3 do 12 m sześc. maksymalna kwota osiągnie poziomi 91 zł. Kiedy natomiast miesięczne zużycie wody w jednym gospodarstwie domowym przekroczy 12 m sześc., to maksymalna opłata nie będzie mogła przekroczyć 120 zł.

Platforma wprowadza podwyżki

W październiku ubiegłego roku radni Platformy Obywatelskiej przegłosowali podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Radni zdecydowali m.in., że naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami będzie uzależnione od zużycia wody. De facto to oznacza podwyżki opłat za wywóz śmieci.

– Mieszkańców Warszawy czekają gigantyczne podwyżki opłat za wywóz śmieci. Pięcioosobowa rodzina ma płacić miesięcznie ponad 250 zł. Tak wysokie opłaty to wynik wieloletnich zaniedbań w gospodarce odpadami w stolicy – komentował wówczas, po sesji Rady Miasta, wiceminister środowiska i klimatu Jacek Ozdoba.

– Warszawa nie radzi sobie z systemem gospodarki odpadami. Proponowane dla mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów są największe na tle całej Polski. Inne miasta zdecydowanie lepiej radzą sobie z odpadami – zaznaczył polityk.

Z zestawienia przedstawionego przez wiceministra wynika, że w nowym systemie pięcioosobowa rodzina mieszkająca w Warszawie będzie musiała, co miesiąc zapłacić średnio ponad 250 zł. Rodzina 4-osobowa zapłaci niewiele mniej, bo niecałe 200 zł.

W Szczecinie koszty te kształtują się na poziomie 150 zł, w Katowicach – 106, Gdańsku – 75 zł, w Poznaniu – 70, a w Białymstoku – 45 zł.

