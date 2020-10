"Nowa linia PO: brudas plus". Warszawa: Będzie podwyżka opłat za śmieci

W czwartek Rada Warszawy przyjęła uchwałę dotyczącą zmian związanych z gospodarowaniem odpadami. Radni zdecydowali m.in., że naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami będzie uzależnione od zużycia wody. De facto to oznacza podwyżki opłat za wywóz śmieci.

"Nowa linia PO: brudas plus. Równie trafione w czas pandemii, jak uparte zmuszanie ludzi by z własnych samochodów przesiadali się do transportu publicznego. Skąd opozycja bierze takich cymbałów, ma jakąś specjalną hodowlę?" – pyta publicysta "Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz.

– Mieszkańców Warszawy czekają gigantyczne podwyżki opłat za wywóz śmieci. Pięcioosobowa rodzina ma płacić miesięcznie ponad 250 zł. Tak wysokie opłaty to wynik wieloletnich zaniedbań w gospodarce odpadami w stolicy – mówił podczas konferencji prasowej w czwartek rano wiceminister środowiska i klimatu Jacek Ozdoba.

– Warszawa nie radzi sobie z systemem gospodarki odpadami. Proponowane dla mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów są największe na tle całej Polski. Inne miasta zdecydowanie lepiej radzą sobie z odpadami – zaznaczył polityk.

Z zestawienia przedstawionego przez wiceministra wynika, że w nowym systemie pięcioosobowa rodzina mieszkająca w Warszawie będzie musiała, co miesiąc zapłacić średnio ponad 250 zł. Rodzina 4-osobowa zapłąci niewiele mniej, bo niecałe 200 zł. W Szczecinie koszty te kształtują się na poziomie 150 zł, w Katowicach – 106, Gdańsku – 75 zł, w Poznaniu – 70, a w Białymstoku – 45 zł.

Według wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego, nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami to odpowiedź na liczne głosy krytykujące obecną metodę naliczania opłat od metrażu nieruchomości. Od marca w Warszawie obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości. Mieszkańców obowiązuje opłata ryczałtowa – 65 złotych w zabudowie wielorodzinnej i 94 złote w jednorodzinnej, mieszkaniowej.

