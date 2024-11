Sikorski reaguje na wpis Tuska. "Wybory wygrywa się w drugiej turze"

Radosław Sikorski odniósł się do poniedziałkowego wpisu Donalda Tuska, który przedstawił wyniki wewnętrznego sondażu Koalicji Obywatelskiej, z którego wynika, że to prezydent Warszawy ma większe szanse na wygraną w przyszłorocznych wyborach.

"Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!" – napisał szef rządu.

twitter

Sikorski: Idziemy z Trzaskowskim łeb w łeb

Właśnie do tego wpisu nawiązał na portalu X Radosław Sikorski.

"Wybory wygrywa się w drugiej turze. Cieszę się tak z wyniku Rafała Trzaskowskiego, jak i z faktu, że po tygodniu prekampanii idziemy łeb w łeb" – napisał szef MSZ. "Do wyborów 6 miesięcy, to będzie brutalna kampania, ale dynamika jest po naszej stronie!" – dodał.

twitter

Tego samego dnia minister spraw zagranicznych przedstawił w mediach społecznościowych trzy priorytety swojej ewentualnej prezydentury. Sikorski wskazał na bezpieczeństwo, odbudowę wspólnoty narodowej, a także budowę silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Prawybory w KO. Kto i kiedy głosuje?

22 listopada w całej Koalicji Obywatelskiej w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska odbędą się prawybory. Członkowie tych ugrupowań zdecydują, kto zostanie kandydatem KO na prezydenta.

O nominację ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone dzień później, tj. 23 listopada. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca zaprezentuje siebie i swój program.

Czytaj też:

Trzaskowski napisał list "do przyjaciół z KO". Wbił szpilę SikorskiemuCzytaj też:

Sikorski złożył obietnicę. To będzie jego pierwsza decyzja jako prezydenta