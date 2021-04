Jackowski o chaosie ze szczepieniami: Ogromna wpadka

W rozmowie z TVN24 polityk odniósł się do zamieszania wokół zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19. W nocy ze środy na czwartek pojawiły się informacje, że niespodziewanie ruszyła rejestracja na szczepienia dla osób między 40. a 60. rokiem życia. Po godz. 9:00 w czwartek formularz rejestracji znajdujący się na stronie rządowej przestał być jednak dostępny.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk tłumaczył na konferencji prasowej, że doszło do awarii systemu. Dodał, że osoby zapisane w wyniku błędu na kwiecień, otrzymają w piątek propozycję terminu szczepienia na maj.

Jackowski: To ogromna wpadka

– Trudno inaczej to rozpatrywać niż w kategorii ogromnej wpadki, ponieważ to podważa zaufanie do całego systemu szczepień – ocenił Jackowski. Zwrócił jednocześnie uwagę, że pierwotny program szczepień, ogłoszony kilka miesięcy temu, był wielokrotnie zmieniany m.in. z powodu "nieregularności dostaw szczepionek w tych ilościach, które były zakontraktowane, czy tych, które Polska miała otrzymać".

– To niewątpliwie stanowiło ogromną presję na administrację odpowiedzialną za akcję szczepionkową, w tym na ministra Dworczyka. Tym nie mniej taka wpadka jest ogromną wpadką – przyznał senator PiS.

Ile osób w Polsce już zaszczepiono?

Według rządowych statystyk, w polskich punktach szczepień wykonano już 6 mln szczepień. Prawie 4 mln osób otrzymało jedną dawkę, a ponad 2 mln – dwie dawki szczepionki. Do końca sierpnia rząd planuje zaszczepić wszystkich chętnych co najmniej jedną dawką.

Czytaj też:

Grabiec: Premier powinien natychmiast odwołać Dworczyka