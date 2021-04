Wielkanoc w czasie epidemii. Co ze święceniem pokarmów?

Tradycyjnie w ostatnim dniu przed Wielkanocą – w Wielką Sobotę – wierni kościoła katolickiego gromadzą się w świątyniach, aby adorować Grób Pański. Tego dnia święci się również pokarmy, które w niedzielny poranek stawiamy na świątecznych stołach.

Ze względu jednak na epidemię, w wielu kościołach w tym roku nie odbędzie się tradycyjne święcenie pokarmów. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do biskupów.

Na stronie Archidiecezji Gnieźnieńskiej (w wytycznych Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka dotyczące celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej) czytamy, że tradycyjne błogosławieństwo pokarmów można zorganizować, ale jedynie przy kościołach, na otwartym terenie z zachowaniem norm sanitarnych.

Święcenie pokarmów w domu

"Jeżeli takiego błogosławieństwa nie będzie można zorganizować lub wierni nie zdecydują się w nim uczestniczyć, bardzo zachęcam do tego, aby przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Niech dokona tego ojciec rodziny lub inna osoba" – zachęca dalej abp Polak.

Dokładną instrukcję dot. święcenia pokarmów w domu można znaleźć m.in. na stronie Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Wigilia Paschalna

W Wielką Sobotę wieczorem, po zapadnięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej.

Wieczorem Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum, a umieszczaną w niektórych grobach figurę Chrystusa zdjętego z krzyża należy przykryć białym płótnem, obok pojawia się posąg Chrystusa zmartwychwstałego.

Uroczystości odbywają się przy zgaszonym świetle. Przed kościołem rozpalane jest ognisko, a kapłan ubrany w białe szaty dokonuje poświęcenia ognia, od którego ksiądz zapala paschał, symbolizujący światło Chrystusa, przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia. Świeca w uroczystej procesji zostaje wniesiona do kościoła i umieszczona w honorowym miejscu. W świątyni zapalane się światła, a kapłan kontynuuje obrządek Wigilii Paschalnej, na koniec zachęcając wiernych do udziału w procesji rezurekcyjnej. Msza Wigilii Paschalnej jest już częścią obchodów Niedzieli Wielkanocnej.