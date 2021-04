Bezdroża reform szkolnictwa wyższego

Reforma szkolnictwa wyższego, zwana potocznie reformą Gowina, a oficjalnie Konstytucją dla Nauki, doprowadziła nasze uczelnie do stanu głębokiego kryzysu. Wprawdzie panująca epidemia tak spowolniła funkcjonowanie polskich szkół wyższych, że wiele nieprawidłowości jest trudnych do uchwycenia, ale jednak są one faktem.