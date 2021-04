Zgoda po polsku

Bez znajomości naszych dziejów, ich stron chwalebnych, ale i bolesnych, nie zrozumiemy ani tego, co było wczoraj, ani tego, co jest dzisiaj. A wtedy taką powieść jak „Dziecko września” Marka Harnego potraktujemy jako mocno wykoncypowaną jeszcze jedną opowieść o wojnie 1939 r., okupacji i latach powojennych, z postaciami, w których losy autor wpisał tragiczne miejsca i wydarzenia, by w całej okazałości ukazać tragizm tamtego czasu, grając na nucie narodowej martyrologii.