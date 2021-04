Lewicowa aktywistka zbiera na komputer. "To są zwyczajne żebry"

Kim jest Hanna Zagulska? „Aktywistka społeczna, miejska zawadiaka, mała pisarka” – pisze o sobie działaczka, która jest również wolontariuszką w Grupie Stonewall (poznańskie stowarzyszenie integrujące zwolenników równouprawnienia osób LGBT+, organizator Marszu Równości w Poznaniu podczas festiwalu Poznań Pride Week).

Zbiórka na urodziny

"Urodziłam się 2 kwietnia 1991 roku w Szamotułach. w tym roku kończę 30 lat" – pisze natomiast o sobie Zagulska, reklamując zorganizowaną przez siebie zbiórkę.

"Niektóre z Was pytają mnie co bym chciała dostać wystarczy mi pamięć i obecność w relacji. to najważniejsze. A poza tym:komputer stacjonarny + artykuły biurowe, żebym miała swoje biuro domowe, miejsce do pracy.

marzę o tym, uwierzcie. może jesteście w stanie mi pomóc?" – pyta dalej Zagulska i tłumaczy: "Dzięki tej zrzutce kupię komputer, powstanie moja wymarzona przestrzeń do nauki, pisania, pracy, robienia rzeczy, grania w gierki i spotykania się z terapeutką".

"Dziękuję za każdą ciepłą myśl i polską złotówkę" – dodaj aktywistka, która chce zebrać 5 tys. zł.

Burza na Twitterze

Akcja Zagulskiej wywołała falę komentarzy, a wiele osób krytykuje aktywistkę, która prosi o pieniądze, zamiast je zarobić.

Jeden z wpisów szczególnie zdenerwował Zagulską oraz jej znajomych. Dziennikarka Agnieszka Gozdyra, żartując z Zagulskiej, napisała na Twitterze: "Z zawodu jestem aktywistką. Dej stówkę".

twitter

Wpis Gozdyry spotkał się z falą hejtu, a sama aktywistka odpisała dziennikarce, że zbiórka "to prezent na urodziny nic więcej".

Zagulską w zbiórce poparł m.in. aktywista LGBT Bart Staszewski, która napisał: "Z okazji urodzin @hmzagulska wszystkiego najlepszego dobra osobo. A twitterowe gozdyrzenie olej ciepłym moczem"

