Kukiz dogada się z PiS? Mowa nawet o 40 wspólnych ustawach

Od kilku dni media informują, że Paweł Kukiz prowadzi rozmowy z politykami Zjednoczonej Prawicy na temat współpracy. Niedawno prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdza, że odbyła się rozmowa z liderem Kukiz'15 i nie była ona pierwszą czy jedną z nielicznych.

Prezes PiS zapytany, czy "Paweł Kukiz ma przyszłość w koalicji Zjednoczonej Prawicy", odpowiedział: – O kuchni nie należy w tej chwili mówić. Rozmawiamy, to mogę potwierdzić. Pojawiły się w mediach takie informacje, z których by wynikało, że ta rozmowa, to pierwsza czy jedna z niewielu rozmów. Takich rozmów było już bardzo wiele. W tej chwili można powiedzieć, że z Pawłem Kukizem dobrze się znamy.

Wspólne inicjatywy

Portal wpolityce.pl donosi tymczasem, że politycy Zjednoczonej Prawicy i Kukiz'15 mają ambitne plany dotyczące współpracy. Oba ugrupowania dogadują się za pośrednictwem Jarosław Sachajko (Kukiz‘15) Łukasza Schreibera (PiS). "To są rozmowy techniczne na okoliczność poszczególnych ustaw, a musi być jeszcze w tej sprawie zgoda polityczna, a to już jest zupełnie inny szczebel"– przekazał Sachajko w rozmowie z serwisem.

W obecnej chwili obie partie porozumiały się w sprawie jednej ustawy, jednak w najbliższych dniach mają wznowić rozmowy na temat dwóch kolejnych. Jedna dotyczy konopi siewnych, druga konopi medycznych. "W planie na kolejny tydzień jest też ustawa o referendum lokalnym" – dodaje.

Sachajko zaznacza jednak, że nie wiadomo, czego PiS będzie wymagał w zamian.

Jednocześnie polityk zdradza, że rozmowy ogólnie będą dotyczyć nawet około 40 ustaw. "Tych omówionych ustaw chciałbym, aby było około 20. Myślę, że podobna liczba ustaw powinna być przedstawiona z drugiej strony" – mówi w rozmowie z wpolityce.pl.

Sachajko przyznaje, że między oboma ugrupowaniami panują spore różnice, co nie przeszkadza im wznieść się ponad podziały w celu tworzenia "dobrego prawa".

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Gowin i Kukiz nawiążą współpracę programowąCzytaj też:

Sondaż: PiS na czele, za nim Hołownia. Solidarna Polska wchodzi do Sejmu samodzielnie