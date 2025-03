"Bezprecedensowa ekspansja". USA uderzą w Europę za pomocą Ukrainy?

Według projektu dokumentu, do którego dotarli dziennikarze, administracja Trumpa domaga się "prawa pierwokupu” w przypadku inwestycji we wszystkie projekty infrastrukturalne i górnicze w ramach umowy o partnerstwie z Ukrainą.

"Jeśli zostanie przyjęta, umowa da Stanom Zjednoczonym szerokie uprawnienia do kontrolowania inwestycji na Ukrainie w projekty obejmujące drogi i koleje, porty, kopalnie, ropę, gaz i inne kluczowe minerały. Oznaczałoby to bezprecedensową ekspansję wpływów gospodarczych USA w największym kraju Europy, tuż przed jego przystąpieniem do Unii Europejskiej” – pisze Bloomberg.

Amerykańska ekspansja na Ukrainie

Administracja Trumpa uzasadnia swoje prawo do tak "luksusowych" warunków przekazaną do tej pory pomocą militarną i finansową dla Ukrainy podczas inwazji rosyjskiej. Obecnie trwają dyskusje nad szczegółami umowy, a ostateczna wersja projektu może znacząco różnić się od obecnej. Jak podało Bloombergowi dobrze poinformowane źródło, Ukraina prawdopodobnie odpowie na dokument USA, wprowadzając w tym tygodniu własne poprawki.

Zgodnie z obecnym projektem dokumentu Stany Zjednoczone miałyby wyznaczyć trzech z pięciu członków zarządu wspólnego funduszu inwestycyjnego, co de facto dałoby USA nad nim kontrolę.

Rząd w Kijowie będzie zobowiązany inwestować w fundusz 50 proc. dochodów ze wszystkich nowych projektów wydobywczych zasobów naturalnych i infrastruktury. W dokumencie stwierdzono, że Stany Zjednoczone będą miały prawo do wszystkich zysków, dopóki Kijów nie spłaci wszystkich kosztów pomocy dla Ukrainy od 2022 r.

Ukraina będzie zobowiązana do przedkładania funduszowi do oceny wszystkich projektów inwestycyjnych. Kijów nie będzie mógł przez co najmniej rok oferować odrzuconych projektów innym stronom na "znacznie lepszych” warunkach.

Ponadto, zgodnie z projektem, rząd USA będzie miał prawo kupować ukraińskie metale, minerały, ropę naftową i gaz na warunkach komercyjnych przed innymi nabywcami, niezależnie od tego, czy fundusz sfinansował ten konkretny projekt.

Umowa, która nie ma ograniczenia czasowego, zabrania również Kijowowi sprzedaży ważnych minerałów krajom, które są "strategicznymi konkurentami” Stanów Zjednoczonych.

Czytaj też:

"Trump nadal nie zrozumiał". Eksperci zdziwieni postawą USACzytaj też:

Umowa między USA a Ukrainą. Trump ogłasza porozumienie