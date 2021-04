Jackowski o słowach Terleckiego: Niepoważne i nieodpowiedzialne

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił w środę w Sejmie o tarciach w Zjednoczonej Prawicy. – Niestety mamy problemy z koalicjantami, ja tu jestem radykałem i chętnie bym się ich pozbył, ale utrzymujemy jedność w Zjednoczonej Prawicy tak długo, jak to możliwe i mam nadzieję, że razem pójdziemy do wyborów – powiedział.

Jackowski: Serial niepoważnych wypowiedzi

Krytycznie do słów Terleckiego odniósł się senator PiS Jan Maria Jackowski. – To jest kolejny serial niepoważnych wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Jeśli nie będzie koalicjantów, nie będzie tego rządu. W sytuacji pandemii i kryzysu jest to bardzo groźne. Nie wiem, czy takie nieodpowiedzialne wypowiedzi nie są źle odbierane przez opinię publiczną – stwierdził.

Zapytany, czy PiS idzie drogą AWS, Jackowski odparł: – Ja akurat byłem posłem AWS-u i mogę powiedzieć, że jak wsłuchuję się w takie wypowiedzi to mam wrażenie déjà vu, czyli coś, co kiedyś przeżywałem i widziałem na własne oczy.

Rozliczenie rządów PiS

Dopytywany, co by było, gdyby koalicja rządząca się rozpadła, senator PiS tłumaczył, że zanim doszłoby do wcześniejszych wyborów, prawdopodobne byłoby powołanie rządu technicznego, który przejąłby kontrolę nad TVP, spółkami Skarbu Państwa, obsadził stanowisko prokuratura generalnego i "urządził igrzyska pod tytułem: rozliczanie PiS-u".

Jackowski podkreślił, że "od wielu miesięcy w Zjednoczonej Prawicy problemem jest brak dialogu wewnętrznego, brak zaufania i brak przestrzegania umowy koalicyjnej". – I tutaj mniejsi koalicjanci niestety mają rację, oskarżając PiS o nieprzestrzeganie umowy koalicyjnej – powiedział.

