Ponad 28 tys. nowych zakażeń. Niedzielski podaje dane i zapowiada zmiany w systemie szczepień

Podczas porannej konferencji w KPRM minister zdrowia Adam Niedzielski i szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciw COVID-19 Michał Dworczyk mówili o zmianach w systemie szczepień.

twitter

Zmiany w systemie szczepień. Będzie nowe rozporządzenie

Dworczyk na konferencji w KPRM przedstawił bieżące informacji dotyczące Narodowego Programu Szczepień. – Dzisiaj zostanie opublikowane rozporządzenie pana ministra zdrowia, dzięki któremu – tak jak zapowiadaliśmy to już kilkakrotnie – poszerzymy dostęp do szczepień i do kwalifikacji do szczepień dla szeregu nowych zawodów – poinformował. – Jest to jeden z kroków w kierunku przyspieszania procesu szczepień, upraszczania procedur – dodał.

– O ile do tej pory kwalifikować do szczepienia mógł wyłącznie lekarz, i to była taka polska specyfika, o tyle 10 razy więcej teraz osób będzie dopuszczonych do kwalifikacji – przekazał szef KPRM. – Dołączymy w ten sposób do bardzo wielu krajów europejskich, które w taki sposób prowadzą szczepienia – dodał.

Jak mówił szef KPRM, "dzisiaj również publikujemy uproszczoną kwalifikację polegającą na tym, że kwalifikacja bedzie się wyłącznie odbywała przez wypełnienie karty kwalifikacyjnej". – Jest to prosty kwestionariusz, który wypełnia pacjent, podpisując się na nim – poinformował. – Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, pacjent będzie kierowany do lekarza. W przypadku, kiedy nie ma żadnych wątpliwości, taki kwestionariusz jest wystarczającą kwalifikacją i pacjenta można zaszczepić – powiedział Dworczyk.

Nowe dane resortu zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował natomiast, że nowe dane resorty zdrowia mówią o ponad 28 tys. nowych zakażeniach i ponad 700 zgonach.

– Sytuacja epidemiczna jest nadal trudna – dzisiejsze wyniki, ponad 28 tys. zakażeń i ponad 700 zgonów na to wskazują. Pandemia jest nadal realnym zagrożeniem. To, że widzimy spadki zachorowań nie oznacza, że najgorsze mamy za sobą – tłumaczył szef resortu zdrowia.

– Przyspieszenie szczepień jest jedyną możliwą odpowiedzią, w miarę dostępnych zasobów, by zwalczać i skutecznie wychodzić z III fali pandemii – dodał Niedzielski.

– Ankieta kwalifikacyjna była szeroko konsultowana ze środowiskiem medycznym. Znajdą się w niej pytania dot. tego, czy u danego pacjenta było rozpoznanie małopłytkowości lub inne incydenty zakrzepicy. Jeśli będzie potrzeba, ankieta będzie ewoluowała – tłumaczył dalej minister, odnosząc się do rozszerzania dostępu do szczepień i do kwalifikacji do szczepień dla szeregu nowych zawodów.

Przypomnijmy, że w czwartek resort zdrowia poinformował o 27 887 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia podało również, że z powodu COVID-19 zmarło 241 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 713 osób.

Czytaj też:

"W całej mojej karierze nie słyszałem o takiej akcji". Lekarze walczą o życie młodej matki z COVID-19Czytaj też:

Kraska: Spada liczba hospitalizacji. Zwolniło się ponad 300 łóżek