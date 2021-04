Kraska: Spada liczba hospitalizacji. Zwolniło się ponad 300 łóżek

W rozmowie z TVP1 wiceminister zdrowia ocenił, że być może szczyt III fali pandemii koronawirusa mamy już za sobą, choć sytuacja wciąż jest bardzo poważna.

– Przygotowaliśmy plan awaryjny. Jeżeli będzie dużo pacjentów, to mamy plan relokacji do innych województw, gdzie sytuacja jest lepsza. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie sytuacji, że zabraknie respiratora dla pacjenta, który go potrzebuje – powiedział. Waldemar Kraska dodał, że w ciągu minionej doby po raz pierwszy od kilkunastu tygodni o 314 zmniejszyła się ilość miejsc zajmowanych przez pacjentów z COVID-19.

Kraska: AstraZeneca jest bezpieczna

– Każda szczepionka dopuszczona przez Europejską Agencję Leków jest szczepionką bezpieczną – stwierdził Waldemar Kraska, pytany o zamieszanie wokół AstraZeneki.

– Firm, które produkują szczepionki będzie za jakiś czas zdecydowanie więcej. Minie czas, gdy był to rynek producenta. Być może to, co dzieje się wokół AstraZeneca jest również walką między koncernami – ocenił.

"Szczepionka to szansa na powrót do wolności"

Jak tłumaczył wiceszef resortu zdrowia, oprócz ograniczenia mobilności, to szczepienia są kluczową metodą przerwania epidemii. – Słyszymy o odporności populacyjnej w Wielkiej Brytanii czy Izraelu. Szczepienia to szansa na powrót do tej wolności, za którą tak tęsknimy – stwierdził.

Szczepienia co sezon?

Pytany o to, czy wiemy na jak długo szczepionka daje nam odporność polityk przyznał, że być może tak, jak w przypadku grypy, trzeba będzie szczepić się co sezon. – Na razie jest za wcześnie, aby o tym mówić. Jesteśmy logistycznie przygotowani na taką sytuację, że będzie potrzebne doszczepianie, jeśli wirus zmutuje. Na razie czekamy na wyniki badań – stwierdził.

Czytaj też:

Ogromny przełom w Wielkiej Brytanii. W poniedziałek społeczeństwo osiągnie odporność zbiorowąCzytaj też:

"To wasza odpowiedzialność". Neumann emocjonalnie reaguje na raport Ministerstwa ZdrowiaCzytaj też:

Gastronomia w fatalnej sytuacji. Apelują o otwarte ogródki w maju