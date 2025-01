Zaskakująca sytuacja w Sejmie. Poseł KO przeprosił Tuska za PiS

W trakcie piątkowego posiedzenia Sejmu posłowie zajmują się m.in. projektem ustawy incydentalnej, tzw. lex Romanowski, a także projektem PiS dotyczącym zamrożenia cen energii.

W trakcie swojego wystąpienia w ramach pierwszego czytania ostatniego z wymienionych projektów poseł Janusz Kowalski w mocnych zaatakował obecnego na sali premiera Donalda Tuska.

Kowalski o zgodzie premiera na ETS

– Pojechał do Brukseli i nakłamał na temat tego, dlaczego energia jest droga. Przypomnę Tusku, bo zapomniałeś, że to ty zgodziłeś się na funkcjonowanie systemu ETS od 2012 roku. Zgodziłeś się na utworzenie unijnego limitu ETS, zamiast krajowego. Zgodziłeś się na to, żeby uprawnienia ETS były traktowane jako instrumenty finansowe i przede wszystkim od 2013 roku zgodziłeś się Tusku na to, żeby polska energia elektryczna była opodatkowana właśnie ETS-em. Jest pan największym szkodnikiem III RP, przez pana dzisiaj ceny energii elektrycznej są w Polsce takie wysokie – powiedział poseł zwracając się do szefa rządu.

Meysztowicz przeprasza Tuska za PiS

Później na mównicy pojawił się Jerzy Meysztowicz. Poseł Koalicji Obywatelskiej przeprosił premiera za zachowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Wydaje mi się, że nie powinniśmy zostać obojętni na to chamskie wystąpienie Janusza Kowalskiego. Pozwoli pan, panie premierze, że zwrócę się do pana. Po pierwsze chciałem podziękować za tak zgodne reprezentowanie Polski podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim przy przedstawieniu naszych priorytetów prezydencji. Chciałem również przeprosić pana premiera za skandaliczne zachowanie europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Dołączył do nich dzisiaj poseł Janusz Kowalski. Panie premierze, przepraszam – mówił Jerzy Meysztowicz.

W reakcji na te słowa podziękowania złożył parlamentarzyści nieustannie komentujący wypowiedzi posłów marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

