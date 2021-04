Tęczowy antypolonizm

Aby uniewinnić naród z morderstwa trzech milionów Żydów, polski rząd posunie się nawet do ścigania naukowców za zniesławienie” – te skandaliczne słowa Mashy Gessen wywołały wielkie oburzenie. Dziennikarka „New Yorkera” odniosła się w ten sposób do sprawy Grabowskiego i Engelking, pozwanych o zniesławienie. Grabowski sam przyznał się z dumą, że w pewnym sensie zainspirował Mashę Gessen do napisania głośnego artykułu. Miesiąc przed publikacją miał odbyć długą dyskusję z amerykańsko-rosyjską dziennikarką na temat „polskich problemów z historią Holokaustu”.