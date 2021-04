W powrotną drogę

Każdy chce żyć między swoimi. Kazachstan to cudowny, ciepły kraj, pełen wspaniałych ludzi. Ale czuliśmy się tam obco. Chcieliśmy mieszkać między podobnymi nam ludźmi, którzy wyznają podobne wartości, obchodzą te same święta, chcieliśmy mieć kościół blisko… – mówi Irena Popławska, która wraz z rodziną sprowadziła się z Kazachstanu do Polski. W Kazachstanie miała poukładane życie, dobrą pracę i dom. W Polsce musiała zaczynać wszystko od nowa.