Niespodziewany zwrot ws. immunitetu Grodzkiego

W środę na briefingu prasowym przed 23. posiedzeniem Senatu Grodzki był pytany o decyzję dotyczącą odesłania prokuraturze wniosku o uchylenie mu immunitetu.

– Ja się, zgodnie z zapowiedzą, z tego wyłączyłem. Ten wniosek podpisał pan marszałek (Bogdan – red.) Borusewicz. On jest do poprawienia i uzupełnienia, bo to jest etap oceny formalno-prawnej – stwierdził Grodzki.

– Tam znaleziono jakieś uchybienia, ale to jest cały komentarz na ten temat z mojej strony, bo tak jak powiedziałem staram się z tego jak najmocniej wyłączyć – oświadczył marszałek.

Prokuratura chce uchylenia immunitetu

Pod koniec marca br. Prokuratura Regionalna w Szczecinie złożyła wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Śledczy podejrzewają, że sprawując stanowiska dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie oraz ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Grodzki przyjmował od pacjentów korzyści majątkowe.

Prokuratura zamierza postawić marszałkowi cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych – w latach 2006, 2009 i 2012 roku.

Grodzki: PiS robi to, żeby przejąć Senat

Grodzki od początku kategorycznie zaprzecza wszystkim zarzutom. – Nigdy w życiu, mogę to zeznać na "mękach piekielnych", nie uzależniałem żadnego zabiegu od jakichkolwiek wpłat pacjentów. To się kłóci z etyką i moim wychowywaniem – przekonywał w wywiadzie udzielonym stacji Polsat News 23 marca.

Marszałek uważa, że zarzuty o przyjmowanie łapówek to celowe działanie PiS, mające na celu przejęcie Senatu.

Czytaj też:

"To jest najprostsze rozwiązanie". Grodzki apeluje do Niedzielskiego