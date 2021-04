"Przełomowe" spotkanie Obajtka ze związkowcami z Polska Press

– Spotkanie traktujemy jako przełom – powiedział Dariusz Śmigielski, szef związków zawodowych działających w Polska Press.

Obietnica podwyżek, jasny system wynagrodzeń

Jak informuje serwis wPolityce.pl, ważnym tematem spotkania była realizacja misji dziennikarzy Polska Press wobec mieszkańców regionów, w których publikuje wydawnictwo. Uzgodniono również najważniejsze kwestie wymagające współpracy – w pierwszej kolejności poprawę warunków pracy i płacy w Polska Press. Zadeklarowano też powołanie zespołu, który wypracuje rozwiązania satysfakcjonujące obie strony.

– Dzięki rozmowie przedstawicieli Komisji Międzyzwiązkowej z Polska Press uzyskaliśmy wiele informacji na temat prawdziwej sytuacji pracowników tej spółki: dziennikarzy, drukarzy, poligrafów, pracowników marketingu i biur reklamy. To co usłyszeliśmy na temat warunków pracy jest zdumiewające. Większość pracowników od 2008 roku nie miała podwyżek wynagrodzeń. W spółce nie istnieje przejrzysty system premiowania, ani nagradzania szeregowych pracowników. Szkoda, że RPO powołując się na wolność słowa, czy dostęp obywateli do informacji nie zainteresował się jak naprawdę wygląda sytuacja pracowników Polska Press – mówił podczas spotkania prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Związkowcy zadowoleni

– Rozmawialiśmy w sprawach typowo pracowniczych, ale również o tak istotnym fakcie, jak choćby zatracanie tożsamości lokalnej przez poszczególne redakcje od czasu włączenia wojewódzkich oddziałów do warszawskich struktur w roku 2007. Komisja liczy na dalsze merytoryczne kontakty z nowym właścicielem. Wierzymy, że teraz będzie inaczej niż miało to miejsce wcześniej. Poprzedni właściciel nie był zainteresowany sytuacją pracowników – wskazuje Dariusz Śmigielski, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Związków Zawodowych Polska Press.

Burza wokół przejęcia Polski Press przez Orlen

W poniedziałek rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar poinformował, że sąd przychylił się do jego wniosku z początku marca dotyczącego przejęcia Polska Press przez PKN Orlen.

Według relacji Bodnara, potwierdzenie decyzji o wstrzymaniu przejęcia medialnej spółki otrzymał przez telefon. Informację miał mu przekazać sekretariat Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wkrótce do biura RPO ma zostać wysłane oficjalne pismo z decyzją sądu w tej sprawie.

Obajtek reaguje

Zdaniem prezesa Orlenu Daniela Obajtka, "nabycie udziałów Polska Press dokonało się skutecznie 1.03.2021 r., czyli przed wydaniem przez sąd postanowienia". "W związku z tym postanowienie sądu jest bezprzedmiotowe i nie ma wpływu na nasze działania, ani skuteczność nabycia tego podmiotu. Postanowienie sądu nie ogranicza również PKN Orlen w wykonywaniu uprawnień właścicielskich z udziałów w Polska Press" – napisał Obajtek na Twitterze.

