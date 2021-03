Bodnar skarży do sądu decyzję UOKiK ws. Orlenu i Polska Press

Kilka dni temu Orlen oficjalnie przejął Polska Press. Zakup spółki medialnej ma zwiększyć zyski koncernu oraz pomóc w dotarciu do szerszego grona klientów z ofertą Orlenu. Decyzja o odkupieniu od niemieckiej firmy Polska Press była wynikiem opracowanej wcześniej strategii rozwoju koncernu paliwowego.

O przejęciu Polska Press przez Orlen poinformowano na początku grudnia zeszłego roku. Z kolei na początku lutego 2021 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie medialnej spólki. Urząd w uzasadnieniu decyzji wspomniał o wpływie tej decyzji na konkurencję na rynku wydawniczym prasy lokalnej.

Bodnar skarży decyzję UOKiK

Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5 lutego 2021 r. w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. kontroli nad Polska Press sp. z o.o.

Jak podkreślił Bodar w uzasadnieniu swojego wniosku, przejęcie Polska Press przez Orlen może skutkować ograniczeniem wolności prasy w Polsce. Według RPO Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niedostatecznie zbadał kwestię wpływu sprzedaży spółki medialnej na ograniczenie wolności prasy.

"Media kontrolowane przez Skarb Państwa, czyli faktycznie polityków, nie zapewniają obywatelom obiektywnych informacji. Przedstawiają obraz jednostronny, korzystny dla aktualnie rządzącej większości" – pisze Adam Bodnar.

Uzasadnienie wniosku

Jak przekonuje RPO, prezes UOKiK zbadał wyłącznie wpływ przejęcia Polska Press na proces konkurencji między tytułami na lokalnych rynkach medialnych. Bodnar przekonuje jednak, że "UOKiK uznał, że prasa oraz serwisy internetowe są wyłącznie nośnikami reklam, a nie - idei i informacji".

"Obowiązkiem organów państwowych, a więc także Prezesa UOKiK, jest zapewnienie, że koncentracja zgodnie z Konstytucją RP zachowa warunki niezbędne do wykonywania przez prasę jej podstawowych funkcji i zadań. Chodzi o to by po koncentracji zagwarantowano działalność dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw" – pisze Bodnar.

W swoim wniosku RPO zarzuca także prezesowi UOKiK naruszenie zasad Konstytucji oraz standardów europejskich. Przywołuje także raporty organizacji "Dziennikarze bez granic", według których Polska znalazła się w 2020 r. na 62. miejscu w rankingu 180 państw świata. To dramatyczny regres, skoro jeszcze w 2015 r. Polska zajmowała 18. pozycję.

Polska Press w liczbach

Polska Press to jeden z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł. Grupa posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych, a także 500 witryn online. Polska Press to lider polskiego internetu w kategorii informacje i publicystyka oraz w kategorii informacje lokalne i regionalne.

Czytaj też:

RPO chce paszportów dla dzieci ze związków jednopłciowychCzytaj też:

Bodnar pyta Dworczyka, co ze szczepieniami uchodźców