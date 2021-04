Jak zabezpieczyć polskie uczelnie przed ideologią gender?

„DO RZECZY”: Czy są instrumenty prawne pozwalające uchronić polskie uczelnie przed ideologią gender?

Michał Woś: Uniwersytety zawsze stanowiły fundament cywilizacji. W naszym zachodnim, chrześcijańskim świecie wolność nauki doprowadziła do zwycięstwa rozumu, to Kościół był promotorem postępu naukowego. To, co z uczelniami zrobiła ideologia gender, to właśnie zaprzeczenie naukowości. Twierdzenie, że płeć nie jest kwestią biologiczną, a „konstruktem społeczno-kulturowym”, jest po prostu bzdurą, w sposób oczywisty sprzeczną z rozumem.